OTTAWA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le paysage mondial change rapidement, ce qui crée un climat d'incertitude et des défis pour les travailleurs, les industries et les communautés partout au Canada. Dans un monde en constante évolution, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Cela nécessite des actions décisives pour protéger les emplois, renforcer les économies locales et veiller à ce que les travailleurs puissent s'adapter aux fluctuations des réalités économiques.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, s'est rendue au siège social de l'entreprise Nubuild and Oakwood, à Ottawa, pour annoncer un investissement pouvant atteindre 94,5 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Programme de solutions pour la main-d'œuvre sectorielle. Cet investissement permettra de recueillir des renseignements cohérents et fondamentaux sur le marché du travail dans des secteurs clés, contribuant ainsi à fournir l'information nécessaire pour mieux coordonner l'offre et la demande de main‑d'œuvre qualifiée, tout en soutenant une économie plus forte.

À cette fin, 14 organisations rédigeront une gamme de produits d'information et de trousses pour les employeurs. Cela aidera les travailleurs et les entreprises à s'adapter aux défis de l'actuel marché du travail. Y figureront des rapports prévisionnels et des tableaux de bord sur le nombre de postes vacants par profession clé et sur les possibilités de croissance propres à chaque secteur, notamment, afin que les chercheurs d'emploi, les travailleurs, les employeurs et les organismes de formation comprennent mieux les défis et les besoins présents dans chaque secteur. De tels efforts coordonnés permettront à terme de réduire les pénuries de main-d'œuvre qualifiée, de mieux préparer les gens à occuper un emploi et de soutenir une croissance durable dans plusieurs secteurs.

Ce financement soutiendra des organisations dans des secteurs clés, notamment la construction, le transport routier, la fabrication de pointe, l'aérospatiale, le tourisme, la foresterie, l'agriculture, l'exploitation minière, l'énergie, les technologies de l'information et des communications, l'environnement et la bioéconomie. Les résultats des projets menés grâce à ce financement orienteront les futures prises de décisions en vue de bâtir une économie canadienne plus forte et indépendante et d'y préparer les travailleurs et les industries soient prêts.

« Bâtir une économie forte signifie qu'il faut comprendre les écarts et les obstacles actuels et aider notre main‑d'œuvre à accéder à des possibilités concrètes. Les travailleurs canadiens constituent la pierre angulaire de notre économie et stimulent la réussite aux quatre coins du pays. En investissant dans les ressources et les secteurs clés, nous dotons les industries et les travailleurs des outils dont ils ont besoin pour réussir aujourd'hui et de la confiance voulue pour être les leaders de demain. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Toute stratégie de développement économique repose sur les renseignements sur le marché du travail, selon les secteurs. Ces renseignements constituent le fondement de la main-d'œuvre et de l'acquisition de compétences. Ils fournissent aux employeurs, mais surtout aux jeunes et aux chercheurs d'emploi, l'information dont ils ont besoin pour poursuivre des carrières gratifiantes et connaître la prospérité. Nous félicitons le gouvernement pour sa décision d'investir dans ce pilier de sa stratégie économique nationale. »

- Le président et directeur général de BioTalent Canada, Rob Henderson

Récemment, le premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures stratégiques visant à protéger les travailleurs et les entreprises des secteurs les plus touchés par les droits de douane des États-Unis et les perturbations commerciales. Celles-ci visent à faciliter la transformation des industries canadiennes de l'acier et du bois d'œuvre, à offrir un nouveau programme de réorientation professionnelle pour 50 000 travailleurs, et à créer des alliances pour la main-d'œuvre et le Fonds d'innovation pour la main-d'œuvre sectorielle. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'appuyer ces initiatives par l'obtention de renseignements clés sur le marché du travail, lesquels pourront orienter les stratégies et les projets industriels nationaux, renforçant ainsi davantage les secteurs économiques essentiels du Canada et augmentant le développement de la main-d'œuvre.

Les renseignements sur le marché du travail sont essentiels aux efforts déployés pour répondre aux priorités urgentes du gouvernement. Parmi celles-ci figurent l'adaptation aux droits de douane, la promotion de grands projets et le soutien au chantier du logement. Les renseignements sur le marché du travail facilitent également la prise de décision et le leadership des entreprises, qui peuvent se fier à des données et à des analyses garantissant l'efficacité de leurs stratégies de croissance sectorielle.

Les secteurs visés par cette initiative génèrent 66,2 % du produit intérieur brut total du Canada et embauchent environ 9,9 millions de travailleurs (47 % de la main-d'œuvre totale du Canada).

En investissant dans la collecte de renseignements fondamentaux et actuels sur le marché du travail dans des secteurs économiques essentiels, le gouvernement du Canada répond aux défis immédiats auxquels sont confrontés les travailleurs et les familles et adopte une approche qui renforcera durablement la main-d'œuvre et offrira des possibilités à l'ensemble de la population canadienne.

