/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre des Transports inaugurera l'installation de précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto/ English
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
09 mars, 2026, 06:12 ET
TORONTO, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, annoncera l'ouverture de l'installation de précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Le ministre MacKinnon, accompagné de l'honorable Prabmeet Singh Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, de Roelof-Jan Steenstra, président et chef de l'Administration portuaire de Toronto, et de Jennifer Quinn, présidente-directrice générale de Nieuport Aviation, seront disponibles pour répondre aux questions des médias.
Date :
Le lundi 9 mars 2026
Heure :
9 h 30 (heure avancée de l'Est)
Endroit :
Aéroport Billy Bishop de Toronto
Niveau des arrivées du terminal des passagers
2, quai Eireann
Toronto (Ontario)
M5V 1A1
Note à l'intention des médias
- Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.
- Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 9 mars » dans l'objet du courriel.
- Les véhicules des médias peuvent prendre le traversier pour se rendre sur l'île sans frais, où un stationnement est disponible. Veuillez contacter Claire Pfeiffer à [email protected] ou au (437) 341-9420 avant le départ afin de valider votre billet.
SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
