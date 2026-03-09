OTTAWA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, le Canada se joint à ses partenaires du Commonwealth pour souligner le Jour du Commonwealth. Dans un monde plus incertain et divisé qu'avant, le Commonwealth demeure une constante : il réunit 56 pays membres de l'Amérique du Nord, des Caraïbes, de l'Europe, de l'Afrique et de la région indo-pacifique. Sur différents continents et sous divers cieux, nous sommes unis autour d'un engagement à travailler de concert et à défendre le bien commun.

Cette unité traduit notre compréhension commune selon laquelle nous sommes plus forts ensemble. Lors de sa visite au Canada l'an dernier pour prononcer le discours du Trône, Sa Majesté le roi Charles III, chef du Commonwealth, nous a rappelé qu'aucune nation ne pouvait vivre en repli sur elle-même. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons être mieux outillés pour relever les défis, plus proactifs dans l'atteinte de résultats et, au bout du compte, plus en sécurité et plus prospères.

À l'heure où le Canada trace sa voie d'avenir dans ce nouveau monde, nous voyons les autres membres du Commonwealth comme autant de partenaires. Plus tard cette année, les gouvernements du Commonwealth se réuniront à Antigua-et-Barbuda afin d'assister à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Nous continuerons à renforcer ensemble les fondations qui nous unissent : la démocratie, les droits de la personne, le développement durable et la croissance économique. »

