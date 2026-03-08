OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ - Le premier ministre Mark Carney et le président des États-Unis, Donald J. Trump, se sont entretenus cet après-midi sur divers sujets, notamment l'économie, l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les relations commerciales entre les deux pays. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

