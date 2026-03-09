GATINEAU, QC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière du Québec, Pascale Déry, se trouveront à Gatineau pour annoncer de nouveaux investissements dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et le Québec en lien avec le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. L'objectif consiste à soutenir la formation axée sur les compétences vertes.

À leurs côtés se tiendront le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, et la députée de Hull, Suzanne Tremblay.

Une séance de photos et une période de questions suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 9 mars 2026



Heure : 11 h HAE



Lieu : Gatineau (Québec)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, écrivez à [email protected] en indiquant votre nom et votre bureau de presse.

Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

