Secteur québécois des sciences de la vie - Plus de 1,8 M$ à ExCellThera pour appuyer la commercialisation de son premier produit biotechnologique

QUÉBEC, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, une contribution maximale de 1 806 250 $ à ExCellThera sous forme d'apport en capital. Cette participation s'inscrit dans un tour de financement de 7,4 millions de dollars.

Grâce à cet appui, l'entreprise maintiendra des emplois à Montréal et poursuivra ses études cliniques afin de permettre la commercialisation de la thérapie cellulaire UM171. Ce nouveau produit a le potentiel d'offrir un traitement curatif aux personnes atteintes de leucémies graves nécessitant une greffe en augmentant de manière exponentielle la qualité et le nombre de cellules souches et immunitaires générées par une très petite quantité de cellules.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La thérapie cellulaire UM171, premier produit de bio-ingénierie conçu par ExCellThera, est issue de travaux initiaux réalisés à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal. À terme, cette technologie pourrait être utilisée comme une solution de rechange à la greffe traditionnelle de cellules souches sanguines.

« En appuyant des entreprises québécoises comme ExCellThera, notre gouvernement stimule la recherche et le développement de nouveaux produits biotechnologiques. L'objectif est de bâtir une industrie québécoise forte, de l'innovation jusqu'à la commercialisation. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'innovation et la recherche sont au cœur de notre Plan santé. C'est grâce à des projets audacieux comme celui d'ExCellThera que le personnel de notre réseau disposera d'outils novateurs et efficaces afin de mieux répondre aux besoins de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Fondée en 2015, la société de biotechnologie ExCellThera développe des molécules et des solutions en bio-ingénierie afin d'utiliser des cellules souches et immunitaires à des fins thérapeutiques. Son siège social est situé à Montréal.

Investissement Québec a soutenu la réalisation des études cliniques liées à la thérapie cellulaire UM171 grâce aux contributions financières suivantes : 6 millions de dollars accordés le 18 décembre 2019 (décret numéro 1274-2019); 6,45 millions de dollars consentis le 4 mai 2022 (décret numéro 766-2022).



