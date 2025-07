Pour un meilleur accès - Québec ouvre deux nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées au Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Dans l'objectif du gouvernement d'améliorer l'accès aux services de première ligne, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, André Lamontagne, accompagné du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, l'ouverture de deux nouvelles cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans la région du Centre-du-Québec. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement d'ouvrir 23 cliniques publiques d'IPS d'ici 2028. Elle est rendue possible grâce aux efforts déployés par les équipes de Santé Québec dans la région.

Ces cliniques, situées à Drummondville et à Plessisville, visent à offrir un meilleur accès aux services de première ligne aux personnes de la région, et notamment à celles qui n'ont pas de médecin de famille. Rappelons que depuis le 15 avril 2024, les IPS en première ligne qui travaillent dans les cliniques IPS peuvent prendre en charge les patients qui n'ont pas de médecin de famille. Dorénavant, elles peuvent assurer le suivi à long terme de patients, en plus des problèmes de santé ponctuels. Le gouvernement allège ainsi la pression sur les urgences et contribue à libérer davantage de temps aux médecins afin qu'ils se consacrent à des personnes ayant des problèmes de santé plus lourds.

Plusieurs professionnels mis à contribution

Trois IPS travaillent actuellement à la clinique IPS de Drummondville, située dans le Centre multiservice de santé et de services sociaux Saint-Jean. Des médecins de l'urgence de l'Hôpital Sainte-Croix y collaborent aussi en offrant des disponibilités. Une équipe multidisciplinaire, composée de personnel en soins infirmiers et d'un travailleur social, est également présente. L'équipe de la clinique IPS de Plessisville, située au CLSC de l'Érable, est quant à elle actuellement composée de deux IPS qui travaillent en collaboration étroite avec une équipe d'infirmières.

Citations :

« L'ouverture de ces deux nouvelles cliniques d'IPS à Drummondville et à Plessisville est une excellente nouvelle pour la population du Centre-du-Québec. Grâce à l'expertise des infirmières praticiennes spécialisées et au travail d'équipes sur le terrain, on améliore concrètement l'accès aux soins pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille. C'est exactement le type d'initiative qui permet de désengorger nos urgences tout en assurant un meilleur suivi de santé pour la population, tel que nous nous y sommes engagés dans le Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'ouverture de ces deux cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées constitue une excellente nouvelle pour le Centre-du-Québec. Grâce aux installations de Drummondville et de Plessisville, des soins de santé professionnels deviennent plus accessibles d'un bout à l'autre de la région. Je remercie chaleureusement toutes les équipes impliquées dans la concrétisation de ce projet qui témoigne d'un engagement indéfectible envers l'amélioration de services centrés sur les besoins réels de la population. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Je me réjouis de l'ouverture de ces deux cliniques, en plein cœur de notre région, sur un territoire où les besoins sont croissants en matière de santé. Les cliniques IPS viennent concrètement améliorer l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux gens d'ici. J'en remercie M. Dubé et ses équipes. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Faits saillants :

Pour accéder aux services des cliniques IPS, la clientèle peut bénéficier de plusieurs portes d'entrée, dont le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) et Rendez-vous Santé Québec (RVSQ).

