Secteur québécois des sciences de la vie - Appui de 20 M$ US à DalCor pour un médicament utilisé en cardiologie

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec octroient à DalCor Pharmaceutiques Canada (DalCor) une contribution financière totale de 20 M$ US sous forme d'actions privilégiées. Cet appui permettra à l'entreprise d'effectuer une étude clinique confirmatoire pour le dalcetrapib, un médicament qui intervient dans le traitement des risques cardiovasculaires résiduels. De cette somme, 10 M$ US sont issus du Fonds du développement économique et 10 M$ US proviennent des fonds propres d'Investissement Québec. Ces montants s'inscrivent dans le cadre d'une ronde de financement de série D de 80 M$ US.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'étude conduite par DalCor permet d'entrevoir de nouvelles possibilités de soins en lien avec la santé cardiovasculaire. Le dalcetrapib deviendrait l'un des premiers médicaments à être inscrit dans le créneau de la médecine de précision.

Citations :

« L'expertise du Québec en sciences de la vie est reconnue à travers le monde. Notre gouvernement tient à soutenir des projets ayant le potentiel d'avoir des retombées significatives, comme celui de DalCor sur la santé cardiovasculaire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La recherche et l'innovation sont au cœur des priorités de notre Plan santé. En appuyant le projet de DalCor, nous affirmons clairement notre volonté de soutenir les domaines d'avenir, lesquels contribuent à offrir des soins de qualité aux Québécois. Comme gouvernement, c'est notre rôle d'appuyer des projets porteurs en santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous sommes heureux de soutenir DalCor dans cette ronde de financement afin de lui permettre de poursuivre ses recherches dans le domaine de la médecine de précision pour les maladies cardiovasculaires. Celles-ci pourraient, à terme, révolutionner son secteur d'activités et contribuer à réduire les accidents cardiovasculaires. Investissement Québec continuera d'accompagner les jeunes pousses émergentes pour consolider la position du Québec dans les secteurs clés de notre économie, comme celui des sciences de la vie. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2015, DalCor Pharmaceutiques Canada, dont le siège social est situé à Montréal, se spécialise en médecine de précision dans le domaine cardiovasculaire.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que d'augmenter l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La société d'État offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

