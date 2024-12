Secteur préhospitalier - La CAQ refuse d'ajuster le salaire du personnel préhospitalier et d'appliquer la « clause remorque »

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Les syndicats représentant les travailleuses et travailleurs du secteur préhospitalier dénoncent l'attitude inacceptable du Conseil du trésor qui leur refuse l'ajustement de salaire et la rémunération rétroactive qui leur est due. Ces sommes doivent leur être versées en fonction de la « clause remorque » qui prévoit la parité avec les travailleuses et les travailleurs du secteur public.

Sous prétexte que des concessions ont été faites en échange des augmentations de salaire lors de la négociation du secteur public, la CAQ retient les sommes en exigeant aussi des concessions au personnel du préhospitalier. « Pourtant, les négociations du préhospitalier sont terminées depuis longtemps. Les textes ont été validés et signés. Le Conseil du trésor ne peut pas tout d'un coup demander de négocier des concessions alors qu'ils ne sont plus en négociation », dénonce Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Le Syndicat des employé-e-s d'Urgences-santé (SEUS-CSN), le Syndicat du personnel de soutien de la C.U.S.-CSN, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Centrale de Coordination santé de la région de Québec-CSN et le Syndicat des RMU de l'Estrie-CSN, Section Centre de communication santé Estrie n'en resteront pas là. Les syndicats, qui représentent notamment les répartiteurs médicaux d'urgence et les employé-es de soutien, ont déposé des griefs pour non-respect des conventions collectives et travaillent afin que les audiences procèdent rapidement.

« La CAQ doit maintenant faire un choix. Elle peut soit respecter sa signature et verser les sommes dues, ou elle peut renier sa parole et, conséquemment, faire face aux syndicats du secteur préhospitalier FSSS-CSN concernés. Nous comptons défendre nos droits et la CAQ nous croisera sur son chemin », prévient Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier de la FSSS-CSN. Les paramédics, qui sont présentement en négociation, ne sont pas touchés, pour l'instant, par cette décision. « Les paramédics n'ont nullement l'intention de jouer dans ce film-là. Que le gouvernement se le tienne pour dit. »

À propos

Le secteur préhospitalier FSSS-CSN regroupe plus de 3500 salarié-es du secteur préhospitalier tels que les paramédics, répondantes et répondants médicaux d'urgence, personnel de bureau et employé-es de soutien, partout au Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Noémi Desrochers, 514 216-1825, [email protected]