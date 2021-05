Secteur préhospitalier de la FSSS-CSN - Les paramédics du Québec votent massivement en faveur de la grève

MONTRÉAL, le 30 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'il ne reste que quelques votes à tenir, le secteur préhospitalier de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN annonce que la grande majorité des syndicats affiliés ont fortement voté en faveur de la grève à déclencher au moment jugé opportun.

« Alors que tout le secteur préhospitalier s'est tenu au front tout au long de la pandémie qui semble vouloir se calmer, les paramédics et le personnel de soutien sont toujours sans nouvelles de leurs demandes à incidences salariales et d'intérêts communs. Notre tournée d'assemblées générales nationale tire à sa fin et les mandats très forts obtenus en faveur de la grève reflètent l'humeur de nos membres. Les résultats des votes nous démontrent sans aucun doute que les paramédics de la CSN sont prêts et déterminés à défendre les revendications de leurs négociations actuelles sur la place publique », de préciser Jean Gagnon, responsable politique du secteur Préhospitalier de la FSSS-CSN.

« Les hauts pourcentages obtenus lors des votes nous indiquent que ces travailleuses et ces travailleurs essentiels sont mobilisés et veulent des résultats à la hauteur de leurs attentes. Pour nous, il y a manifestement un rattrapage à faire dans leurs conditions de travail et la FSSS soutient leurs revendications et leurs actions visant à atteindre leurs objectifs », de conclure Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN, responsable des secteurs privés.

Le secteur préhospitalier regroupe plus de 4000 membres. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui compte plus de 110 000 membres dans les secteurs public et privé, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans le secteur des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

