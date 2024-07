Secteur aérospatial - Québec et Airbus prolongent leur partenariat dans l'avion A220

MIRABEL, QC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Airbus annoncent qu'ils prolongent leur partenariat jusqu'en 2035. Dans le cadre d'un tour de financement de 1,2 milliard de dollars US, Airbus injectera jusqu'à 900 millions de dollars US et le gouvernement du Québec investira, par l'entremise d'Investissement Québec, un montant maximal de 300 millions de dollars US dans la Société en commandite Airbus Canada, et ce, en proportion de leur participation respective. Cette contribution vise à accroître les activités du programme A220, qui emploie 3 500 personnes au centre de décision et de développement de Mirabel.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la députée de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, et la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du président-directeur général d'Airbus, M. Benoît Schultz.

Ce réinvestissement permet au gouvernement de maintenir sa quote-part de 25 % dans Airbus Canada, en plus de repousser la date de sortie de ses investissements de 2030 à 2035, afin de donner au programme A220 le temps de créer de la valeur au bénéfice des investissements déjà effectués. Airbus a aussi souscrit à certains engagements visant à maximiser les retombées économiques de ses activités au Québec d'ici 2035.

Citations :

« Je suis très fier d'annoncer un nouvel investissement de notre gouvernement dans le programme Airbus A220, un avion conçu au Québec qui est le meilleur au monde dans sa catégorie. Aujourd'hui, on consolide la présence chez nous d'Airbus, un géant de l'aéronautique, dans un secteur qui crée énormément de richesse pour notre nation. On est en train de bâtir une économie forte, prospère et tournée vers l'avenir au Québec! »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'A220 est le fruit du génie québécois, et on peut être fiers d'avoir développé un des meilleurs avions au monde. En prolongeant notre partenariat avec Airbus pour accélérer les activités autour du développement de l'avion A220, on assure des emplois clés dans la région de Mirabel pour les prochaines années. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Airbus sera un acteur de premier plan de la nouvelle zone d'innovation Espace Aéro. La continuité des activités d'Airbus Canada à Mirabel et dans la grande région de Montréal va consolider la pérennité d'activités à haute valeur ajoutée, notamment les essais en vol et les améliorations continues, dans le domaine de l'aérospatiale au Québec. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

« Airbus Canada est un employeur de choix dans la région. Je suis ravie que notre gouvernement réaffirme son engagement envers cette grande entreprise, qui fait partie de la vie de plusieurs de nos familles. Assurer la pérennité d'Airbus chez nous, c'est assurer le maintien de bons emplois à de bonnes conditions. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Depuis l'arrivée d'Airbus dans le partenariat avec le gouvernement du Québec en 2018, nous avons investi considérablement dans le programme A220 afin de lui donner tous les fondamentaux industriels, les processus et les compétences qui sauront lui assurer tout le succès qu'il mérite. Nous croyons fermement à l'avenir de l'A220, un avion des plus avancés technologiquement, qui est déjà reconnu par les compagnies aériennes pour sa performance économique et son empreinte carbone réduite, et un favori des passagers pour son design de cabine novateur. Le Québec, de par la qualité de sa main-d'œuvre et de son écosystème aéronautique, a tout pour assurer le plein potentiel de notre programme A220. »

Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada

Faits saillants :

En janvier 2022, le gouvernement du Québec a investi 300 millions de dollars US à titre d'apport de capital dans Airbus Canada, en proportion de sa quote-part dans le programme, tandis qu'Airbus avait investi 900 millions de dollars US. L'entreprise détient 75 % des parts de la Société en commandite.

Airbus Canada joue un rôle clé dans l'écosystème aérospatial québécois, non seulement pour la chaîne d'approvisionnement, mais également pour le rayonnement de la grappe et de la zone d'innovation Espace Aéro. De plus, la famille d'avions A220 présente un fort potentiel de croissance.

À ce jour, l'A220 a un solide carnet de commandes, avec quelque 900 avions vendus à une trentaine de clients, dont plus de 340 sont en service dans le monde.

Airbus emploie actuellement 4 000 personnes au Québec à travers la Société en commandite, propriétaire de l'A220 (3 500 personnes), et ses autres activités et filiales, notamment Airbus Atlantique Canada, fournisseur d'aérostructures.

SOURCE Cabinet du premier ministre

