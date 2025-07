Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Société de l'assurance automobile du Québec

Mme Annie Lafond est nommée, à compter du 10 juillet 2025, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec. Mme Lafond est vice-présidente aux services aux assurés à cette société.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

M. Jocelyn Savoie est nommé, à compter du 14 juillet 2025, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. M. Savoie est sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Commission municipale du Québec

Mme Nancy Klein est nommée, à compter du 10 juillet 2025, membre et présidente par intérim à la Commission municipale du Québec. Mme Klein est membre et vice-présidente de cette commission.

Commission des transports du Québec

M. Jean-Philippe Marois est nommé, à compter du 10 juillet 2025, membre et président de la Commission des transports du Québec. M. Marois est membre et président de la Commission municipale du Québec.

Fonds de recherche du Québec

M. Christian Agbobli est nommé, à compter du 1er octobre 2025, directeur scientifique du secteur de recherche société et culture du Fonds de recherche du Québec. M. Agbobli est vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion de l'Université du Québec à Montréal.

Université du Québec à Trois-Rivières

M. Christian Blanchette est nommé de nouveau recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

Mmes Isabelle Garneau et Danielle Girard ainsi que M. François Jean sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement.

Mmes Lise Giroux, Chantale Roger et Andrée Taboureau sont nommées membres de ce comité.

Office de la protection du consommateur

Mmes Jannick Desforges et Josiane Rioux Collin sont nommées membres de l'Office de la protection du consommateur.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321