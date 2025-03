Secrétariat à la jeunesse - 833 775 $ pour soutenir les jeunes Autochtones

QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 833 775 $ pour soutenir 19 projets sélectionnés dans le cadre du programme Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones (MDAJA).

Les 19 dossiers sélectionnés touchent diverses thématiques comme l'éducation, la culture, le leadership et la participation communautaire, et ce, partout au Québec. Les sommes octroyées permettront entre autres la mise en œuvre d'événements coordonnés par des jeunes, le développement d'une programmation pour dynamiser un milieu jeunesse et des activités de mise en valeur de compétences culturelles et de rayonnement des cultures.

Une volonté d'appuyer l'engagement des jeunes Autochtones

Depuis 2018, le programme MDAJA vise à encourager la participation active des jeunes Autochtones en appuyant des initiatives qui favorisent leur implication dans leur communauté. Pour l'appel de projets 2024-2025, 36 demandes ont été soumises et 19 dossiers ont été retenus après analyse.

Citations

« Je suis fier que notre gouvernement appuie des initiatives qui placent les jeunes Autochtones au centre de leur propre développement. Ces projets visent à les encourager à prendre leur place et à contribuer activement à la vitalité de leur milieu. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce programme est un exemple concret de collaboration entre le gouvernement et les communautés autochtones. Il permet de soutenir des initiatives adaptées aux réalités des jeunes Autochtones et de renforcer leur sentiment de fierté et d'appartenance. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

Depuis 2018, près de 3 M$ ont été octroyés pour soutenir 70 projets dans le cadre du Programme.

Le Programme soutient des projets en cohérence avec les besoins exprimés par les jeunes et vise majoritairement les 15-29 ans. Ils doivent également être portés par des organismes autochtones ou ayant une expertise dans le domaine jeunesse autochtone.

Mené par le Secrétariat à la jeunesse, le Programme s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Liens connexes

