Santé reproductive - 1,4 M$ pour la réalisation de projets soutenant le libre choix des femmes

QUÉBEC, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a annoncé aujourd'hui l'octroi de subventions totalisant 1,4 M$ pour soutenir quatre initiatives en matière de santé reproductive.

Ce soutien financier est alloué à des organismes qui contribuent à favoriser le libre choix des femmes, notamment en matière de contraception, d'interruption de grossesse, d'adoption ou de poursuite de la grossesse. Les organismes qui bénéficieront de ce soutien financier sont les suivants :

S.O.S. Grossesse;

S.O.S. Grossesse Estrie;

Grossesse-Secours inc.;

Fédération du Québec pour le planning des naissances.

Plus spécifiquement, la réalisation des projets contribuera à :

renforcer la sensibilisation et offrir de l'information neutre et véridique, fondée sur des données probantes, en matière de grossesse non planifiée ou de prévention des grossesses non désirées;

soutenir les personnes faisant face à une grossesse non planifiée.

Citations

« Avec le renversement de l'arrêt Roe c. Wade aux États-Unis, je suis préoccupée par la protection du droit des femmes de choisir l'avortement. Au Québec, c'est un droit fondamental que notre gouvernement s'engage à préserver. C'est notre devoir de le garantir. Je suis donc fière que notre gouvernement soutienne ces initiatives visant à soutenir le libre choix des femmes et à contribuer à la diffusion d'information fiable en matière d'avortement. Je tiens par ailleurs à saluer le travail des organismes qui accompagnent les femmes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Lors d'une grossesse imprévue ou d'une situation difficile pendant la grossesse, parler à une personne neutre qui n'influencera d'aucune façon la décision peut avoir un effet significatif pour la femme qui doit faire un choix susceptible d'influencer le reste de sa vie. Ces personnes ont besoin d'un accueil chaleureux, professionnel, confidentiel, sans jugement. Elles ont aussi besoin d'informations objectives et adaptées à leur réalité. Un meilleur accès aux ressources d'aide pro-choix dans la province est donc primordial, puisque cela a des conséquences considérables sur la population. Nos organismes doivent être plus visibles et accessibles afin d'être connus et reconnus auprès de celle-ci. Nous croyons fermement au choix libre et éclairé et nous croyons que les femmes ont la capacité et la pleine autonomie de décider pour elles-mêmes et sur leur corps : parce que c'est un droit. »

Paskale Hamel, directrice générale de S.O.S. Grossesse Estrie, Anthéa Martineau, directrice générale par intérim de S.O.S. Grossesse, et Josiane Robert, directrice générale de Grossesse-Secours

« À la FQPN, nous voyons la désinformation sur l'avortement, et plus largement sur la santé sexuelle et reproductive, comme une menace importante à la santé et à l'agentivité des Québécoises et Québécois. Le financement que nous accorde aujourd'hui le Secrétariat à la condition féminine nous permettra de brosser un portrait de la situation actuelle au Québec et des stratégies de désinformation qui nuisent au libre choix des femmes et des personnes ayant recours aux soins d'interruption de grossesse. Je suis reconnaissante envers la ministre du soutien qu'on nous accorde aujourd'hui. »

Jess Legault, coordonnatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances

Faits saillants

Quatre organismes pro-choix recevront 1,4 M$ pour renforcer et bonifier leurs services d'information et d'accompagnement.

Le gouvernement poursuit ses travaux afin de favoriser l'accès à l'avortement.

Consultez la liste des quatre projets soutenus sur Québec.ca.

Pour en savoir davantage sur les actions du Secrétariat à la condition féminine en matière d'égalité, consultez la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 et la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

