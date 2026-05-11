Saison été-automne 2026 - Le Centre-du-Québec vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Centre-du-Québec), M. Sébastien Schneeberger, de même que le caucus des députés du Centre-du-Québec sont fiers d'annoncer un soutien financier de 624 200 $ pour 13 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« L'été et l'automne offrent des moments de choix qui nous permettent de nous rassembler en famille ou entre amis et de nous divertir. Que ces rendez-vous soient musicaux, sportifs ou gourmands, ils contribuent à l'effervescence de notre région et je suis heureux que notre gouvernement s'y associe. Représentant une vitrine incomparable pour nos artisans de l'industrie événementielle, ils enrichissent notre offre touristique. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Centre-du-Québec)

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font du Centre-du-Québec une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport ainsi que les épicuriens à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes, de nos athlètes et de nos producteurs alimentaires. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Drummondville se distingue par sa vitalité et son dynamisme. Le Festival Trad-Cajun et le Festival de la poutine de Drummondville contribuent au rayonnement de notre région partout au Québec. Je suis très heureux du soutien offert par le gouvernement du Québec à ces deux événements.

André Lamontagne, député de Johnson

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival Générations (Nicolet) 66 000 $ Festival Trad-Cajun 35 000 $ Rock la Cauze 93 000 $ Challenge 255 45 000 $ Festival du boeuf d'Inverness 30 000 $ Festival international de musique actuelle de Victoriaville 60 000 $ Festival du cochon de Sainte-Perpétue 25 600 $ Festival de la poutine de Drummondville 142 000 $ Festival de l'érable de Plessisville 25 600 $ Exposition agricole de Victoriaville 39 000 $ Canneberge en fête 25 000 $ La Balade Gourmande 18 000 $ Foire Bières, bouffe et culture de Princeville 20 000 $ Total 624 200 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.





Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.





Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.





Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]