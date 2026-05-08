Stéphane Sainte-Croix reconduit dans ses fonctions d'adjoint gouvernemental aux pêches du ministre Donald Martel

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - En visite aux Îles-de-la-Madeleine à l'occasion de l'ouverture de la pêche au homard, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, en a profité pour annoncer que M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, est maintenu dans ses fonctions d'adjoint gouvernemental aux pêches.

M. Sainte-Croix est député de sa circonscription depuis novembre 2022. Il avait alors été nommé adjoint gouvernemental. Avant son arrivée en politique, il était très actif dans le développement de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le homard du Québec à l'honneur aux Îles-de-la-Madeleine

Cette visite aux Îles-de-la-Madeleine, du 8 au 10 mai, s'inscrit dans une tournée du ministre visant à aller à la rencontre des pêcheurs, transformateurs et acteurs de l'industrie maritime. Plus d'une vingtaine d'activités et de visites sont prévues aux côtés de M. Sainte-Croix tout au long de la fin de semaine.

Alors que la saison du homard est lancée, le ministre souhaite rappeler l'importance de mettre en valeur ce produit d'exception, de soutenir toute la chaîne qui le rend accessible aux Québécois et de renforcer l'autonomie alimentaire du Québec. Les consommateurs pourront d'ailleurs trouver le fruit de ce travail dans les épiceries et les restaurants au cours des prochaines semaines.

Citations :

« L'expertise et l'engagement de Stéphane Sainte-Croix font de lui un atout important pour le développement du secteur des pêches et de l'aquaculture ainsi que pour la vitalité de nos régions côtières. Je suis donc très heureux, et surtout chanceux, de poursuivre cette collaboration. Depuis mon entrée en fonction, j'ai eu le plaisir de faire avancer avec lui plusieurs dossiers porteurs pour sa région et pour le Québec. Il connaît très bien la communauté maritime et, en particulier, le secteur des pêches. Nous aurons d'ailleurs de beaux projets à annoncer au cours des prochaines semaines. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« C'est un honneur pour moi de poursuivre mon engagement à titre d'adjoint gouvernemental auprès du ministre Martel. Le secteur des pêches et de l'aquaculture occupe une place essentielle dans l'économie du Québec et dans la vitalité de nos régions maritimes côtières. Les travailleurs, les entreprises et les communautés comptent sur une industrie mobilisée, et je m'engage pleinement à soutenir le développement du secteur et la mise en valeur de nos produits aquatiques. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales joue un rôle économique majeur dans les régions maritimes du Québec :

En 2025, la valeur des débarquements des pêcheurs s'élevait à 486 millions de dollars.

La valeur des livraisons manufacturières des établissements de préparation et de conditionnement de poissons et fruits de mer se chiffrait quant à elle à 692 millions de dollars en 2025.

On compte près de 1 500 détenteurs de permis de pêche maritime commerciale et de cueillette de mollusques.

Lien connexe :

Québec.ca

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]