Saison été-automne 2026 - L'Estrie vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la députée de Saint-François et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Estrie), Mme Geneviève Hébert, de même que le caucus des députés de l'Estrie sont fiers d'annoncer un soutien financier de 1 208 000 $ pour 18 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements qui bonifient l'offre touristique de l'Estrie et engendrent des répercussions économiques importantes dont nous bénéficions tous. Ils attirent des touristes qui viennent s'imprégner de la légendaire joie de vivre de la population québécoise et qui n'hésitent pas à visiter les attraits touristiques, les commerces et les restaurants locaux. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Estrie)

« À Granby, nous savons à quel point nos événements touristiques font vibrer la communauté et accentuent notre fierté collective. Le soutien accordé aujourd'hui permettra notamment à des rendez-vous incontournables, comme le Festival international de la chanson de Granby et le Festival au Lac, de poursuivre leur développement et d'attirer de nombreux visiteurs chez nous. Ces initiatives animent notre centre-ville, soutiennent nos commerçants et renforcent l'attractivité de notre milieu. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et leader parlementaire du gouvernement

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix. En ce sens, je suis fière que le gouvernement apporte son soutien aux festivals et aux événements de Brome-Missisquoi, qui font vivre aux touristes et à la communauté locale des moments uniques qui nous distinguent. Bravo aux équipes organisatrices qui travaillent au succès de ces rassemblements festifs! »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi

« L'offre touristique de l'Estrie est riche et diversifiée. La multitude de festivals et d'événements qui s'y déroulent nous permet de proposer aux visiteurs plusieurs expériences intéressantes, toutes plus originales les unes que les autres. Il s'agit d'une façon authentique de partir à la découverte de la région. »

François Jacques, député de Mégantic et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Bromont Ultra 13 000 $ Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance 390 000 $ Bromont CCI4* MARS EQUESTRIAN 39 000 $ Festival des traditions du monde de Sherbrooke 100 000 $ Festival au Lac 94 000 $ Expo Brome Fair 70 000 $ Festival Sherblues 61 000 $ Fête des vendanges 56 000 $ Festival Colline 39 000 $ Expo Ayer's Cliff 25 000 $ Rodéo Ayer's Cliff 68 000 $ Festival international de la chanson de Granby 108 000 $ Festival Orford Musique 42 000 $ Festibière de Sherbrooke 28 000 $ Les Correspondances d'Eastman 14 000 $ Virée gourmande 15 000 $ Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec 28 000 $ Classique Pif 18 000 $ Total 1 208 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

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Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]