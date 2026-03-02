Programme de sélection des travailleurs qualifiés - 2 543 nouvelles invitations dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés

MONTRÉAL, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a procédé à l'envoi de 2 543 nouvelles invitations à des personnes qui ont déclaré leur intérêt dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) dans le but d'accéder à la résidence permanente. Ces invitations s'ajoutent aux 4 385 personnes déjà invitées depuis décembre 2025, pour un total de 6 928.

Ce deuxième exercice de 2026 continue de viser les personnes diplômées du Québec et celles qui exercent certaines professions dans l'un des secteurs prioritaires. Notamment, une forte proportion des personnes invitées exerce dans le secteur de la santé et des services sociaux. Notons que tous les médecins qui détiennent un document délivré par l'autorité de réglementation et qui respectent les critères d'invitation propres au volet 3 ont été invités. Il faut également souligner que plusieurs invitations ont été envoyées à des gens œuvrant dans certaines professions prioritaires du secteur manufacturier.

Alors que le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) favorisait la sélection en grande majorité des personnes de la région de Montréal, le PSTQ est un programme plus adapté aux besoins de main-d'œuvre du Québec et aux réalités régionales. En effet, comparativement au nombre de requérants principaux admis au PEQ en 2024, la part des invitations au PSTQ depuis 2025 est plus élevée dans plusieurs des régions du Québec.

D'autres vagues d'invitations sont prévues dans les prochains mois afin de sélectionner les personnes qui correspondent aux besoins du marché du travail et des régions du Québec.

Faits saillants :

2 543 nouvelles invitations comprenant :

1 231 personnes diplômées du Québec ;

1 531 personnes résidant en région (hors Montréal et Laval) ;

1 492 travailleuses et travailleurs œuvrant dans les secteurs prioritaires

