Troisième année d'opération - Francisation Québec trouve son rythme de croisière

QUÉBEC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge, dresse un bilan positif de la troisième année d'opération de Francisation Québec. Grâce aux efforts du gouvernement, Francisation Québec a réussi à stabiliser son offre et à récolter un haut taux de satisfaction auprès de ses apprenants. Avec une diminution importante de la liste d'attente, les utilisateurs profitent d'une meilleure prévisibilité et d'un accès plus rapide aux différents services d'apprentissage du français.

En date du 28 février 2026, un peu plus de 6 000 personnes étaient en attente d'un cours de francisation comparativement à plus de 33 000 à la même période l'année dernière. On observe aussi une amélioration des délais moyens d'attente pour accéder aux cours de français pour le temps complet comme pour le temps partiel. Ces progrès sont attribuables aux efforts déployés par Francisation Québec, en collaboration avec ses partenaires, pour augmenter sa capacité de services ces dernières années dans l'ensemble des régions du Québec. Il faut aussi prendre en considération les mesures prises par le gouvernement pour mieux arrimer l'immigration à la capacité d'accueil du Québec.

Stabilisation de la demande

Du 1er avril 2025 au 28 février 2026, près de 77 000 personnes distinctes ont participé à l'offre de services d'apprentissage du français. Après une forte croissance, au fil des ans, la demande pour les cours de francisation se stabilise pour atteindre un rythme équilibré.

Francisation Québec travaille étroitement avec ses partenaires pour adapter ses services aux nouvelles réalités de la demande, tout en préservant la stabilité du réseau dans les régions du Québec. Le gouvernement oriente ses efforts vers l'amélioration continue des services, la réussite des élèves et leur persévérance.

Déploiement des services d'apprentissage en ligne

Le gouvernement vient également bonifier son offre d'apprentissage du français en ligne pour adultes, conçue en partenariat avec la Société de formation à distance des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec (SOFAD). Un niveau 3 de l'Échelle québécoise des niveaux de compétence en français sera offert au cours du mois d'avril pour diversifier les possibilités d'apprentissage auprès des personnes immigrantes.

Citation :

« Depuis le début, le gouvernement a déployé des efforts pour soutenir et assurer le développement de Francisation Québec. Nous avons revu notre partenariat avec les centres de services scolaires, pris des mesures pour que le financement soit mieux réparti dans les régions et sur l'année entière et pour que l'offre des cours soit mieux arrimée avec les besoins. Je suis content de constater que ces changements ont porté fruit, que les listes d'attente diminuent et que le taux de satisfaction soit si élevé. Forts de ces acquis, nous concentrons nos efforts sur la réussite, la persévérance scolaire et la flexibilité des services offerts. Nous sommes fiers des excellents résultats de Francisation Québec qui permettent aux personnes immigrantes une meilleure intégration à la société québécoise et au marché du travail. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Fait saillant :

Taux de satisfaction de la clientèle : Les services de francisation du MIFI sont dans l'ensemble très appréciés de la clientèle qui en bénéficie :

94 % des personnes répondantes sont satisfaites des services de francisation à temps complet et à temps partiel (Rapport annuel de gestion du MIFI de 2024-2025).

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, mé[email protected]