Saisie de véhicule et de tabac de contrebande à South Glengarry : GTRC

SOUTH GLENGARRY, ON, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Dans la soirée du 7 juillet 2019, alors qu'ils patrouillaient les rives du fleuve Saint-Laurent à South Glengarry, en Ontario, des agents du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) ont observé un bateau se déplaçant à haute vitesse sans ses feux de navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Un peu plus tard, ce même bateau a accosté dans le secteur de Blainville. Les agents ont alors observé le transfert d'une grande quantité de sacs à ordures du bateau vers une camionnette. Les policiers ont intercepté le véhicule peu après que celui-ci ait quitté la scène, et y ont trouvé une grande quantité de sacs de tabac haché fin de contrebande. Les occupants du véhicule, Nicolas Primeau, 27 ans, et Sébastien Soulières, 33 ans, tous deux de Havelock, au Québec, ont été arrêtés et accusés de possession de tabac non estampillé en vertu de la Loi sur l'accise (2001).

Les deux accusés doivent comparaître devant la Cour de justice de Cornwall le 10 septembre 2019.

Les policiers ont saisi un total de quarante (40) sacs de tabac haché fin non estampillé pesant 704 kg, ainsi qu'une camionnette Ford F-150 2013. Les deux hommes font également face à différents chefs d'accusation en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le GTRC, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

