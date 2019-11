Saisie de véhicule et de tabac de contrebande à Cornwall : GTRC

CORNWALL, ON, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Le 7 novembre 2019, lors d'une opération axée sur l'intégrité des frontières le long des rives du fleuve Saint-Laurent à Cornwall, en Ontario, des agents du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) ont aperçu une embarcation naviguant sur le fleuve, puis accostant aux environs de la mise à l'eau publique de Water Street. Ils ont noté que plusieurs paquets étaient déchargés du bateau et déposés sur la rive, pour être plus tard rechargés dans une Jeep de couleur noire. Les policiers ont intercepté le véhicule au moment où il quittait les lieux, provoquant par là même la fuite à pied des quatre suspects. Avec l'aide de l'unité SAVE du Service de police du territoire Mohawk d'Akwesasne et du Service de police de Cornwall, trois des suspects ont été localisés dans la zone de recherche, puis appréhendés. Le véhicule suspect était bel et bien chargé avec des paquets de tabac de contrebande.

Les personnes suivantes font face à des accusations :

Logan Cree, 20 ans, résident d'Akwesasne (État de New York), fait face à des accusations de possession de tabac non estampillé, en contravention de la Loi sur l'accise (2001), d'entrave au travail de la police, et à deux chefs d'accusation de défaut de se conformer à un engagement. Il devra comparaître devant la Cour de justice de Cornwall le 3 décembre 2019.





justice de le 3 décembre 2019. Kenneth Cree, 23 ans, résident d'Akwesasne (État de New York), fait face à des accusations de possession de tabac non estampillé, en contravention de la Loi sur l'accise (2001), d'entrave au travail de la police, et de défaut de se conformer à un engagement. Il devra comparaître devant la Cour de justice de Cornwall le 3 décembre 2019.





justice de le 3 décembre 2019. Dawson George, 21 ans, résident d'Akwesasne (État de New York), fait face à des accusations de possession de tabac non estampillé, en contravention de la Loi sur l'accise ( 2001) et d'entrave au travail de la police. Il devra comparaître devant la Cour de justice de Cornwall le 9 janvier 2020.





d'entrave au travail de la police. Il devra comparaître devant la justice de le 9 janvier 2020. Isaiah Thompson, 20 ans, résident d'Akwesasne (État de New York), fait face à des accusations de possession de tabac non estampillé, en contravention de la Loi sur l'accise ( 2001) et d'entrave au travail de la police. Un mandat a été lancé pour son arrestation.

Les policiers ont saisi un total de 93,9 kg de tabac non estampillé, un véhicule Jeep Grand Cherokee 2005, ainsi qu'une embarcation de 16 pi en aluminium avec console centrale. Tous ces biens ont été saisis en vertu de la Loi sur l'accise (2001).

Les quatre hommes pourraient également devoir faire face à d'autres chefs d'accusation en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac (Ontario).

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le GTRC, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

