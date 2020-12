CORNWALL, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Le 2 décembre 2020 en soirée, les enquêteurs de l'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de Cornwall de la GRC ont remarqué des activités suspectes dans la région de Rivière-Beaudette, au Québec. Deux individus ont été interceptés pendant qu'ils déplaçaient ce qui semblait être des sacs de poubelles à partir du rivage jusqu'à une destination à l'intérieur des terres. Une enquête plus approfondie a mené à l'arrestation de deux hommes impliqués dans le transport clandestin de tabac de contrebande à une résidence à Rivière-Beaudette. Une fourgonnette, qui semblait être associée aux deux hommes arrêtés, a été trouvée à proximité de la résidence. Elle contenait une grande quantité de tabac non estampillé.

Un total de 1 433 kilogrammes de tabac haché fin non estampillé et la fourgonnette ont été saisis. Les deux individus arrêtés étaient également en possession de trois couteaux prohibés, qui ont été saisis par la police.

Les deux hommes, provenant tous deux de la province de Québec, doivent comparaître au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, au 74, rue Académie, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie, Québec, le 11 mars 2021. Ils feront face à des accusations de possession de tabac non estampillé, en infraction à la Loi de 2001 sur l'accise, et de possession d'une arme prohibée, en violation du Code criminel.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec la GRC en Ontario, au 1 800 387-0020, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

