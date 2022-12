CORNWALL, ON, le 22 déc. 2022 /CNW/ - Environ 95 kg de cocaïne ont été saisis par la police lors du contrôle routier d'un véhicule en provenance de Cornwall et à destination du Québec.

Le 19 décembre 2022, le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC), un groupe de travail mixte composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Groupe de travail sur la sécurité à la frontière (BEST) de la Police provinciale de l'Ontario, a saisi 87 paquets de cocaïne. À la suite de renseignements fournis par l'ASFC, les agents ont intercepté un VUS Dodge noir en provenance de Cornwall et à destination du Québec. Le véhicule a été fouillé, et 87 paquets contenant un total de 95 kg de cocaïne ont été trouvés et saisis. À la suite de cette intervention, trois personnes ont été arrêtées et font face à des accusations.

Kenneth Merpaw, Scott Primeau et Pieter Veldhoven, tous citoyens de Cornwall, en Ontario, ont été accusés des infractions suivantes :

Kenneth Theodore Merpaw (53 ans)

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel

Joseph Scott Primeau (47 ans)

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel

Pieter John Veldhoven (41 ans)

Possession en vue de faire le trafic (cocaïne), en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel

Les trois accusés devraient comparaître en cour à Cornwall (29 Second Street West) le 22 décembre 2022 en vue de l'audience statuant sur leur libération sous caution. L'enquête sur remise en liberté déterminera si les accusés demeureront détenus jusqu'à leur première comparution ou s'ils seront remis en liberté.

Faits en bref

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez des renseignements concernant la contrebande, l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, communiquez avec le service de police de votre localité ou avec :

Le Détachement de Cornwall de la GRC au 613 937-2800;

La GRC en Ontario au 1 800 387-0020;

La ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060;

Échec au crime au 1 800 222-8477 (de manière anonyme et en tout temps).

