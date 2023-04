TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - Les forces de l'ordre du Canada et des États-Unis ont uni leurs efforts dans le cadre d'une enquête d'un mois visant à retirer du marché ontarien une quantité importante de 1,4 Butanediol, une drogue dangereuse. Des milliers de dollars en espèces ont également été saisis à la suite de l'enquête.

Le 23 mars 2023, le service des enquêtes de la sécurité intérieure et le service des douanes et de la protection des frontières aux États-Unis ont avisé l'Équipe de lutte et d'intervention contre les laboratoires clandestins (ELILC) de la GRC d'une cargaison de 1,4 Butanediol destinée au marché de l'Ontario.

Comme le 1,4 Butanediol a des effets similaires à ceux du GHB et qu'il est utilisé comme drogue du viol, les deux organismes d'application de la loi ont pris les mesures nécessaires pour s'assurer que ce produit ne se retrouve pas sur le marché. L'équipe ELILC de la GRC a collaboré avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour enquêter sur cette cargaison et intercepter la marchandise avant qu'elle ne soit vendue.

Les efforts de collaboration et l'échange d'information entre le service des enquêtes de la sécurité intérieure, le service des douanes et de la protection des frontières aux États-Unis et l'ASFC ont permis à l'équipe ELILC de la GRC de saisir 50 litres de 1,4 Butanediol et environ 39 000 $ en devises canadiennes. Mehdi Abbaspour-Mirzabak-Kandi a été arrêté par la GRC pour importation d'une substance illégale.

À la suite de cette saisie :

Mehdi Abbaspour-Mirzabak-Kandi (49 ans), de Toronto, fait face au chef d'accusation suivant :

Importation d'une substance inscrite à l'annexe VI : article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Sa prochaine comparution devant le tribunal est fixée au 8 mai 2023, à 9 h, au 60, rue Queen Ouest, à Toronto.

La GRC souhaite remercier le service des enquêtes de la sécurité intérieure, le service des douanes et de la protection des frontières aux États-Unis et l'ASFC pour leur aide dans ce dossier.

Citations

« La collaboration avec nos partenaires est un outil précieux qui permet aux organismes d'application de la loi des États-Unis et du Canada de lutter contre la criminalité à la source. Les efforts de coopération entre le service des enquêtes de la sécurité intérieure, le service des douanes et de la protection des frontières aux États-Unis, l'ASFC et l'équipe ELILC de la GRC ont empêché qu'une drogue dangereuse ne se retrouve dans nos rues. Nous remercions nos partenaires de leur aide continue pour assurer la sécurité de nos quartiers des deux côtés de la frontière. »

- Surintendante Ann Kœnig, agente responsable, RGT, Section transnationale Crimes graves et Crime organisé

Quelques faits

1, 4 Le butanediol est aussi utilisé à des fins récréatives sous les noms populaires « one Comma Four », « Liquid Fantasy » et « One Four Bee ».

Lorsqu'il est ingéré, le 1, 4 Butanediol a des effets semblables à ceux du gamma-hydroxybutyrate (GHB), plus communément appelé « ecstasy liquide » ou « drogue du viol ».

Le 1, 4 Butanediol est un précurseur de catégorie A et nécessite une licence d'importation de précurseur au Canada .

L'équipe ELILC de la GRC démantèle les laboratoires de drogues illicites. Elle empêche les criminels de fabriquer des drogues illégales et de les introduire dans nos foyers.

GRC Si vous découvrez la présence d'un laboratoire de drogues illicites dans votre quartier, signalez-le au service de police local.

Si vous détenez des renseignements sur des activités transfrontalières douteuses , veuillez appeler à la ligne téléphonique de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

