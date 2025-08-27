Saint-Laurent s'investit dans la rentrée scolaire

SAINT-LAURENT, QC, le 27 août 2025 /CNW/ - À l'occasion de la rentrée scolaire, l'arrondissement de Saint-Laurent intensifie ses interventions pour rendre les déplacements plus sûrs et agréables, en particulier dans les zones fréquentées par les élèves et leurs parents, ainsi que le personnel enseignant. En partenariat avec la Ville de Montréal, ce sont plus de 3 M$ qui ont été investis cette année pour améliorer la sécurité du réseau routier.

Des membres du conseil de Saint-Laurent posent en compagnie de représentantes du poste de quartier 7 devant l’école primaire Bois-Franc Aquarelle. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Citation

« Chaque rentrée scolaire nous rappelle l'importance de protéger nos enfants sur le chemin de l'école. À Saint-Laurent, nous mettons tout en œuvre pour que ces trajets soient sécuritaires et adaptés à notre réalité urbaine. Grâce au travail de nos équipes et de nos partenaires, nous continuons d'améliorer les infrastructures et de sensibiliser la population. Ensemble, nous bâtissons un environnement plus sûr pour nos jeunes. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Parmi les travaux réalisés ou en cours de réalisation, soulignons les suivants :

L'aménagement de 10 saillies de trottoir pour sécuriser les traversées

La surélévation de 6 traverses et 5 intersections piétonnes pour une meilleure visibilité

L'installation de 21 dos d'âne pour ralentir la circulation

La réfection de 4,3 km de trottoirs pour faciliter les déplacements à pied

En complément des travaux sur le terrain, Saint-Laurent poursuit ses efforts de sensibilisation auprès des automobilistes dans les rues résidentielles aux alentours des écoles, où des panneaux de signalisation prenant la forme d'écolière ou d'écolier tenant un tableau avec la mention « Attention à nos enfants! » sont de nouveau visibles. Ces balises, utilisées depuis trois ans, rappellent de redoubler de prudence dans ces secteurs.

L'arrondissement collabore également avec le Service de police de la Ville de Montréal, le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys, la Commission scolaire English Montréal et la direction des établissements scolaires concernés pour mener une campagne de sensibilisation ciblée. Les équipes policières du poste de quartier 7 du SPVM distribuent des ressources éducatives devant une quinzaine d'écoles, afin de promouvoir des comportements sécuritaires auprès des enfants, des parents, des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Cette initiative est complétée par la création d'une page web regroupant l'ensemble des comportements à adopter et des restrictions en vigueur aux alentours des écoles concernées, en plus d'affichages numériques à divers endroits stratégiques sur le territoire.

Ces efforts conjoints ont pour objectif de créer un environnement scolaire plus sécuritaire et serein pour toutes et tous.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

