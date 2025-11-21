/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse de Montréal accueillera le premier ministre du Québec/

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, accueillera ce vendredi le premier ministre du Québec, François Legault, à l'hôtel de ville de Montréal. Il s'agira de la première rencontre entre Mme Martinez Ferrada et M. Legault.

À cette occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, également ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau. Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Claude Pinard, participera également à la rencontre.

À l'issue de cette discussion, la mairesse et le premier ministre tiendront un point de presse conjoint et répondront aux questions des médias.

Date : Vendredi 21 novembre 2025



Heure : 10 h 30 - Accréditation média

11 h - Prises d'images

12 h - Point de presse

Les membres des médias qui souhaitent assister au point de presse doivent obtenir leur accréditation auprès de [email protected].

