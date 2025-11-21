Gel des embauches externes - L'administration Martinez Ferrada annonce un gel des embauches à la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À l'issue de la première réunion du comité exécutif, Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de la Ville de Montréal, annonce l'entrée en vigueur immédiate des mesures suivantes pour les services municipaux :

un gel des embauches externes pour les postes des accréditations de cols blancs et de personnel professionnel (général, scientifique et ingénierie, architecture et juridique);

un gel des nominations (internes et externes) pour les postes cadres.

Il s'agit d'une promesse qu'avait faite Mme Martinez Ferrada lors de la campagne électorale afin d'assurer une saine gestion des finances publiques, ainsi que la capacité de payer de la population montréalaise.

Notons que le gel des embauches externes ne s'applique pas aux arrondissements ni au personnel policier, pompier, brigadier scolaire et col bleu. Par ailleurs, dans certaines situations, le directeur général de la Ville pourra accorder une dérogation afin d'assurer la qualité des services à la population ou en réponse à certaines situations exceptionnelles. Cette mesure entre en vigueur dès maintenant, pour une durée indéterminée.

« Notre administration a choisi d'annoncer un gel des embauches et des nominations parce que les effectifs de la Ville ont considérablement gonflé ces dernières années, alors que les services à la population, eux, ont ralenti. C'est pourquoi j'ai voulu agir dès la toute première réunion du comité exécutif sur cet enjeu. Considérant les immenses défis auxquels la Ville est confrontée, il faut absolument qu'elle fasse preuve d'exemplarité dans la gestion de ses finances et de sa structure », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Nous faisons une gestion responsable, efficace et rigoureuse des finances publiques et des opérations de la Ville de Montréal. Nous respectons aussi la capacité financière de la Ville et des contribuables montréalais. Ces mesures nous permettront de conserver une marge de manœuvre pour livrer des résultats concrets et répondre aux priorités de la population, tout en nous donnant le temps de confirmer le plan d'optimisation de la main-d'œuvre », a dit Claude Pinard, président du comité exécutif.

