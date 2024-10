Saint-Laurent poursuit ses efforts d'adaptation aux changements climatiques

SAINT-LAURENT, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Lors de sa séance du 1er octobre, l'arrondissement de Saint-Laurent a adopté une résolution et un avis de motion afin de poursuivre ses efforts en matière d'adaptation aux changements climatiques à la suite des inondations subies lors des pluies diluviennes du 10 juillet et du 9 août en vue de réduire les impacts de tels événements à l'avenir.

Une fois le rapport diagnostique sur les causes des refoulements des collecteurs et des inondations subies au courant de l'été obtenu de la part du Service de l'eau de la Ville de Montréal, un plan d'action sera mis en œuvre. En parallèle, les équipes de l'arrondissement poursuivent leurs réflexions sur l'adaptation de la règlementation afin de permettre aux citoyennes et citoyens de mieux faire face aux changements climatiques.

« L'arrondissement de Saint-Laurent tient compte des risques causés par les fortes pluies dans l'aménagement de nos développements depuis les années 1980. Dans un contexte où les épisodes de fortes pluies comme ceux que nous avons vécu le 10 juillet et le 9 août derniers risquent de devenir récurrents et de s'intensifier avec les années en raison des changements climatiques, il est primordial de prendre les mesures nécessaires pour en atténuer les conséquences. Saint-Laurent poursuit ses efforts afin d'appuyer ses citoyennes et citoyens face à ces situations récurrentes. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

La résolution adoptée demande entre autres à la Ville de Montréal :

de présenter un rapport diagnostique des causes des refoulements et des inondations des collecteurs Leduc , Notre-Dame -de-Grace et Décarie-Raimbault qui desservent l'arrondissement;

, -de-Grace et Décarie-Raimbault qui desservent l'arrondissement; de poursuivre l'amélioration des infrastructures publiques pour répondre à l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des pluies diluviennes;

de prioriser à nouveau le projet de l'ouvrage de rétention Leduc en l'inscrivant au programme décennal d'immobilisation 2025-2034 de la Ville; et

en l'inscrivant au programme décennal d'immobilisation 2025-2034 de la Ville; et d'intervenir auprès du gouvernement provincial pour élargir des critères d'admissibilité au Programme général d'assistance lors de sinistres afin que les personnes affectées par les inondations de l'été 2024 soient indemnisées.

Par l'avis de motion, l'arrondissement gèle l'octroi de permis pour les nouvelles constructions avec logement au sous-sol. Cette mesure aura pour effet de permettre à l'arrondissement de poursuivre sa réflexion sur la question dans le cadre de ses mesures d'adaptation aux changements climatiques.

Soulignons enfin qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 3 septembre 2024 pour adopter certaines dispositions réglementaires visant à protéger les habitations contre les inondations, entre autres en permettant le remblai des entrées en contre-pente des habitations lorsque cette opération est possible.

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

