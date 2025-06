Saint-Laurent renforce la protection des bâtiments contre les risques d'inondation

SAINT-LAURENT, QC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Lors de sa séance extraordinaire du 13 juin, le conseil de Saint-Laurent a adopté des modifications réglementaires visant à permettre aux propriétaires de mieux se prémunir contre les inondations urbaines lors de fortes pluies. Les nouvelles dispositions sont applicables à l'ensemble du territoire et visent essentiellement l'aménagement des stationnements et les conditions d'autorisation de logements en sous-sol.

Saint-Laurent a adopté des modifications réglementaires visant à limiter les effets des inondations sur les bâtiments dans un contexte d'accélération des changements climatiques.

« Après les terribles inondations de l'été dernier à Saint-Laurent et dans un contexte d'accélération de changements climatiques, il est indispensable d'adapter nos mécanismes de sécurité pour nos résidents et nos résidentes, pour leurs biens et pour leur milieu de vie. C'est l'objectif de ces nouvelles mesures, essentielles pour rehausser la résilience de notre cadre bâti face aux inondations urbaines plus fréquentes. Ce nouvel outil réglementaire s'ajoute d'ailleurs à la panoplie des aménagements que nous mettons en place depuis plus de 20 ans déjà à Saint-Laurent pour limiter les conséquences des épisodes climatiques externes : installation de seize bassins de rétention, création d'une cinquantaine de parcs-éponges et aménagements de rue, résilients et drainants. J'encourage tous les propriétaires à s'informer et à mettre en place les mesures nécessaires pour mieux se protéger. L'adaptation aux changements climatiques est l'affaire de tous! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Avec un territoire couvert à 70% par des activités industrielles et commerciales, Saint-Laurent comporte de nombreuses surfaces minéralisées ce qui le rend particulièrement exposé aux phénomènes d'îlots de chaleur urbains et aux risques d'inondations. Le territoire a d'ailleurs connu deux épisodes de pluies diluviennes entraînant des inondations les 10 juillet et 9 août 2024.

Les fortes pluies associées aux changements climatiques causent des inondations urbaines de plus en plus fréquentes engendrant des risques pour la sécurité des biens et des personnes. Les conséquences sur les plans environnemental et économique sont également de plus en plus importantes.

Le règlement numéro RCA08-08-0001-175 modifiant le règlement de zonage RCA08-08-0001 vise ainsi à diminuer les risques d'inondations sur l'ensemble du territoire. Il permet aux propriétaires de modifier le cadre bâti existant afin de protéger leurs biens et les personnes. Il optimise également la conception des nouveaux bâtiments de manière à limiter les risques d'entrée de l'eau.

Les nouvelles dispositions prévoient notamment les assouplissements suivants :

Remblais des voies en contrebas

Pour les bâtiments résidentiels existants de moins de cinq logements, les Laurentiens et les Laurentiennes qui le souhaitent pourront dorénavant remblayer leur accès de garage en contre-pente. Sous certaines conditions, favorisant notamment une meilleure gestion des eaux de pluie, ils pourront aménager de nouvelles cases extérieures conformes.

Stationnements souterrains

Dorénavant, l'accès en pente des stationnements intérieurs souterrains dans les nouvelles constructions devra être aménagé à même le bâtiment à l'exception des immeubles accueillant les usages bifamilial (h2) et multiplex (h3).

Entrées charretières

Toutes les nouvelles entrées charretières devront être configurées de manière à éviter le débordement d'eau de pluie de la rue sur les terrains privés. Pour y parvenir, l'aménagement d'une petite butte ou d'une pente vers la rue sera exigé pour toute voie véhiculaire.

Logements au sous-sol

Saint-Laurent héberge une importante offre de logement en sous-sol avec plus de 430 unités inventoriées entre octobre 2024 et mars 2025. Dans le contexte actuel de crise du logement et cette offre existante non négligeable, l'administration laurentienne a décidé de maintenir cette option et même de permettre la création de nouveaux logements au sous-sol à condition que les risques d'inondation y soient minimisés.

Comme par le passé, les logements au sous-sol sont autorisés dans les bâtiments d'usages bifamilial (h2) et multiplex (h3). Pour toute nouvelle construction, l'accès à un logement au sous-sol doit se situer au-dessus du niveau moyen du trottoir. Dans le cas d'un bâtiment existant, cet accès pourra être situé sous le niveau moyen du trottoir sous réserve que les portes menant au sous-sol soient étanches ou que des mesures de protection autour des accès menant au sous-sol soient mises en place.

Limitation des activités au sous-sol

Les activités au sous-sol sont limitées pour les usages suivants dont la clientèle est plus vulnérable :

Centre d'hébergement et de soins de longue durée;

Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;

Centre de réadaptation;

École;

Garderie.

De manière générale, l'arrondissement encourage les propriétaires victimes d'inondations urbaines, dont les points d'entrée d'eau sont des accès au sous-sol situés sous le niveau de la rue, à se doter de mesures de protection temporaire tels les batardeaux ou de dispositifs permanents. Ces derniers peuvent être la création d'un dos d'âne ou le remplacement des portes de garage par des portes étanches. La réglementation précédente permettait déjà la mise en place de ces protections et ne nécessitait pas l'obtention d'un permis. L'installation de portes étanches est d'ailleurs subventionnée par le programme RénoPlex de la Ville de Montréal.

Les propriétaires doivent rester vigilants au fil des années quant à l'entretien et au remplacement de leurs dispositifs de protection.

Cadre normatif

Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans la vision Montréal 2030 et plus précisément dans les dix actions du Plan d'action sur la résilience face aux inondations lors de fortes pluies élaboré par le Service de l'Eau de la Ville de Montréal en mai 2024 ou encore dans le troisième axe de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034 intitulé « Réduire les impacts des pluies sur la collectivité et l'environnement ».

En outre, elles satisfont aux attentes normatives du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) de la Ville de Montréal qui vient d'être dévoilé le 11 juin dernier. Ce dernier introduit notamment la notion de cuvettes, soit des dépressions topographiques susceptibles de créer des accumulations d'eau et exposant davantage les immeubles aux risques d'inondation. Une carte de ces cuvettes à Montréal est d'ailleurs disponible sur Montreal.ca.

Enfin, ces modifications règlementaires répondent également au troisième objectif du Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent, à savoir d'augmenter la résilience face aux aléas climatiques.

Des ateliers pour la population

Saint-Laurent offrira prochainement une série d'ateliers destinée à outiller les Laurentiens et Laurentiennes sur les mesures à prendre pour augmenter la résilience de leur propriété face aux risques grandissants d'inondations urbaines. Les ateliers seront offerts en collaboration avec Écohabitation et le Service de l'Eau de la Ville de Montréal.

