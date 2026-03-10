MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Sagard Real Estate (SRE), un important conseiller en investissement immobilier basé aux États-Unis et filiale de Sagard, un gestionnaire multi-stratégies d'actifs alternatifs mondial, et La Caisse (anciennement CDPQ), un groupe mondial d'investissement, annoncent aujourd'hui le lancement d'un nouveau partenariat pour le déploiement d'une stratégie d'entreposage extérieur industriel (EEI) dans les grands marchés américains en densification urbaine, avec un engagement initial en valeur brute de 490 M$ CA (360 M$ US) et la possibilité d'élargir la stratégie avec des engagements futurs.

Ce partenariat entre deux grandes organisations québécoises permettra le déploiement d'une stratégie d'EEI concentrée dans les principaux marchés portuaires américains, où la forte demande des locataires est alimentée par la proximité de ports majeurs, de grands centres urbains et d'infrastructures commerciales. Les marchés prioritaires comprennent le sud de la Californie, l'agglomération de New York et le nord du New Jersey, la baie de San Francisco, Houston et la région métropolitaine de Baltimore/Washington, D.C.

« Notre partenariat avec Sagard nous permet de mettre sur pied une plateforme d'EEI exclusive, qui vient renforcer notre stratégie de construction de portefeuille immobilier par des secteurs alternatifs », a expliqué Rana Ghorayeb, première vice-présidente et cheffe de l'Immobilier à La Caisse. « L'EEI joue un rôle-clé dans la chaîne d'approvisionnement, qui bénéficie de forts vents favorables, comme la croissance du commerce électronique, l'augmentation des échanges mondiaux et la relocalisation à proximité. En nous appuyant sur les équipes régionales intégrées de Sagard et sur leurs capacités éprouvées à identifier des occasions hors marché, nous profitons d'un accès privilégié à des occasions de grande qualité. »

« Nous sommes fiers de nous associer à La Caisse dans le cadre de cette nouvelle stratégie d'EEI. Après avoir défini ensemble les marchés et leurs cycles de vie, nous sommes impatients d'en assurer la mise en œuvre conjointe », a déclaré Mark Bigarel, président de Sagard Real Estate. « Ce partenariat réunit deux organisations partageant une vision et des valeurs communes, aux expertises complémentaires. En conjuguant l'envergure et la perspective à long terme de La Caisse à notre savoir-faire opérationnel, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour saisir des occasions attrayantes dans des marchés portés par des facteurs fondamentaux solides et une demande durable. »

Ce partenariat a conclu sa première acquisition : un investissement dans un actif d'entreposage extérieur industriel situé dans le sous-marché très dense des Meadowlands, qui dessert la grande région de New York. L'emplacement de ce pôle opérationnel, entièrement loué, offre une excellente connectivité avec Manhattan ainsi qu'avec le port de New York et du New Jersey, ce qui soutient une demande structurelle forte à long terme.

« Notre programme d'EEI se concentre sur certains des marchés logistiques et commerciaux américains les plus importants d'un point de vue stratégique, et cette première acquisition est parfaitement alignée à notre stratégie d'investissement », confie Chad Messer, directeur adjoint des investissements et gestionnaire de portefeuille chez Sagard Real Estate. « Compte tenu de l'offre limitée et de la forte demande pour des installations d'entreposage extérieur bien situées à proximité des grands ports maritimes et des centres urbains, nous pensons que cette stratégie a tout le potentiel nécessaire pour générer des rendements attrayants, ajustés au risque, grâce à un approvisionnement discipliné, à la création de valeur et à une gestion active. »

Ce partenariat confirme l'engagement de Sagard Real Estate et de La Caisse à faire progresser l'EEI dans les principaux ports et centres urbains des États-Unis, en établissant une plateforme évolutive soutenue par des capitaux à long terme et une demande durable.

À PROPOS DE SAGARD REAL ESTATE

Sagard Real Estate est un conseiller et opérateur en investissement immobilier offrant des services de gestion d'investissements à travers les États-Unis, notamment en gestion de portefeuille, acquisitions, origination de dettes, gestion d'actifs, développement et gestion immobilière pour le compte d'investisseurs. Avec 6 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, Sagard Real Estate propose des stratégies d'investissement en immobilier commercial par l'entremise de comptes gérés séparément et de fonds communs. Fondée en 1997, la société a son siège social à Denver et dispose de bureaux régionaux d'investissement dans les régions métropolitaines de New York, Charlotte, Austin, Los Angeles et San Francisco. Sagard Real Estate fait partie de Sagard, un gestionnaire multi-stratégies d'actifs alternatifs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.sagard.com/fr/realestate ou nous suivre sur LinkedIn.

À PROPOS DE SAGARD

Sagard est un gestionnaire multi-stratégies d'actifs alternatifs mondial avec plus de 33 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion1, 190 entreprises en portefeuille et 440 professionnels. Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Notre société est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, visitez www.sagard.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn.

1Actifs sous gestion en date du 30 septembre 2025

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois et Québécoises, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 517 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

