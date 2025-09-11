Cette transaction marque la première acquisition industrielle du RREO aux États-Unis et le lancement d'un nouveau partenariat avec Sagard Real Estate

TORONTO, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Sagard Real Estate, société américaine de conseil en investissement immobilier et filiale de Sagard, une firme de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies totalisant plus de 32 G$ US d'actifs sous gestion, et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« RREO »), annoncent l'acquisition d'un immeuble industriel de 163 402 pieds carrés situé dans le sud-est de Houston. L'actif se trouve au cœur du principal sous-marché de Houston et offre un accès immédiat au Beltway 8, à la Highway 225, ainsi qu'une proximité avec les terminaux à conteneurs les plus actifs du port de Houston, assurant ainsi une forte connectivité régionale.

Cette acquisition constitue la première transaction réalisée dans le cadre du nouveau partenariat entre Sagard Real Estate et le RREO. La structure du partenariat a été conçue pour garantir un alignement entre les deux partenaires grâce à une approche institutionnelle souple. Elle se concentrera sur des opportunités industrielles à valeur ajoutée dans les principaux marchés américains et reflète la conviction des deux institutions quant aux fondamentaux du secteur industriel, ainsi que leur volonté commune de bâtir des partenariats stratégiques et évolutifs. Cette approche repose également sur une gestion active des actifs, des investissements stratégiques du capital et la création de valeur.

« Nous sommes ravis de nous associer au RREO pour cette nouvelle initiative industrielle aux États-Unis, a déclaré Mark Bigarel, chef de l'exploitation et chef des investissements chez Sagard Real Estate. Cette relation unit deux institutions partageant des valeurs communes, une philosophie d'investissement rigoureuse et une vision alignée des opportunités offertes par le secteur industriel. Nous croyons que le moment est idéal pour lancer une stratégie axée sur la création de valeur durable dans un secteur soutenu par des facteurs de demande structurels. »

« Alors que nous cherchons à accroître notre présence dans le secteur industriel américain, cet investissement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie mondiale à long terme. Nous croyons également que, compte tenu de la dynamique du marché sous-jacent, cet actif offre un fort potentiel de croissance à long terme, a déclaré Karl Kreppner, directeur supérieur, Biens immobiliers, États-Unis, au RREO. Nous sommes heureux de collaborer avec Sagard - un partenaire doté d'une expertise sectorielle approfondie et d'un état d'esprit d'opérateur - et nous sommes impatients d'identifier et de développer de nouvelles opportunités ensemble. »

Au sujet du RREO

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 266,3 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2024. Le RREO est un régime de retraite à prestations définies entièrement capitalisé qui investit dans un large éventail de catégories d'actifs afin d'assurer la sécurité financière à la retraite à 343 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités. Pour en savoir plus, visitez https://www.otpp.com/fr-ca/ et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Sagard Real Estate

Sagard Real Estate est une société de conseil en investissement et d'exploitation immobilière qui offre des services de gestion d'investissements à l'échelle des États-Unis, incluant la gestion de portefeuille, les acquisitions, la gestion d'actifs, le développement et la gestion immobilière pour le compte d'investisseurs. Avec 5,2 G$ US d'actifs sous gestion, Sagard Real Estate propose des stratégies d'investissement en immobilier commercial par l'intermédiaire de comptes distincts et de fonds communs. Fondée en 1997, la société a son siège social à Denver et possède des bureaux régionaux à New York, Charlotte, Austin, Los Angeles et dans la région métropolitaine de San Francisco. Sagard Real Estate fait partie de Sagard, une société de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies.

Pour en savoir plus, visitez www.sagard.com/realestate ou suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Sagard

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies avec plus de 32 G$ USD d'actifs sous gestion, 190 sociétés en portefeuille et 440 professionnels. Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Notre société est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, visitez www.sagard.com/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn @Sagard .

