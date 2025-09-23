MONTRÉAL et GENÈVE, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Sagard, gestionnaire mondial d'actifs alternatifs, et Unigestion, société européenne de private equity axée sur le marché intermédiaire, annoncent le regroupement de leurs plateformes de private equity afin de créer un leader mondial sur le marché intermédiaire. Cette nouvelle plateforme gérera plus de 23 milliards de dollars américains d'actifs en private equity et offrira une portée géographique et une gamme de produits considérablement enrichies, fournissant des solutions de private equity sur mesure et évolutives -- en primaires, secondaires et co-investissements -- à des investisseurs institutionnels et privés. Suite à la clôture de la transaction, Sagard comptera environ 44 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion.

Les activités d'Unigestion qui ne relèvent pas du private equity sont exclues de la transaction, et les autres activités de private equity directes de Sagard basées à Paris et au Canada continueront d'être gérées de manière indépendante.

Unigestion possède une longue expérience dans la mise en place de solutions de private equity pour des institutions, des family offices et autres investisseurs sophistiqués, à travers des mandats personnalisés et des fonds de placement. Ce regroupement s'appuiera sur les forces distinctives d'Unigestion -- sa culture entrepreneuriale, son approche d'investissement sur mesure et son modèle centré sur le client -- tout en bénéficiant du réseau mondial élargi et des capacités multi-stratégies de Sagard.

« Unigestion, une société au long et fructueux parcours sous la direction de Bernard Sabrier, et dont la culture est très alignée avec celle de Sagard, apporte une expertise d'investissement approfondie, des relations solides avec les investisseurs et une discipline d'investissement remarquable », a déclaré Paul Desmarais III, président et chef de la direction de Sagard. « L'historique d'Unigestion en matière de création de programmes de private equity sur mesure et de relations étroites avec les clients en fait un partenaire naturel pour Sagard dans cette nouvelle étape de notre cheminement vers un leadership mondial du marché intermédiaire. »

« Ce regroupement ouvre la voie vers un nouveau chapitre de croissance qui sera d'abord et avant tout bénéfique à nos clients. Les valeurs et l'orientation à long terme de Sagard s'alignent étroitement aux nôtres », a déclaré Bernard Sabrier, président du Groupe Unigestion. « Il nous permet de rester fidèles à l'ADN entrepreneurial et à l'orientation client qui définissent Unigestion, tout en nous positionnant pour une croissance à long terme au sein d'une société mondiale plus large. » Bernard Sabrier, qui a dirigé le développement stratégique d'Unigestion pendant plusieurs décennies, sera nommé président de la nouvelle plateforme de private equity et rejoindra le conseil d'administration de Sagard en tant que vice-président, renforçant ainsi l'alignement et la continuité à long terme alors que les deux entreprises unissent leurs forces. La fondation FAMSA, qu'il préside, deviendra un actionnaire significatif de Sagard.

Jonathan Tétrault, associé directeur chez Sagard, devient PDG de la plateforme regroupant les activités private equity de primaires, secondaires et co-investissements. « Ce partenariat accélérera considérablement notre cheminement vers le statut de leader mondial du private equity sur le marché intermédiaire. Il marque également une étape clé dans notre expansion stratégique à la fois en Europe et en Asie. Je me réjouis de collaborer avec Christophe de Dardel et Mark Zünd, qui continueront d'assurer la direction des activités de private equity d'Unigestion, au développement de notre plateforme commune, » déclare-t-il.

La transaction devrait être finalisée vers le début 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires compétentes. UBS a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Unigestion et Lenz & Staehelin a agi en tant que conseiller juridique des actionnaires d'Unigestion Private Equity Holding SA pour cette transaction. PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) a agi en tant que conseiller en due diligence financière, Deloitte LLP en tant que conseiller fiscal, et McDermott Will & Schulte, Schellenberg Wittmer Ltd, et Blake, Cassels & Graydon LLP en tant que conseillers juridiques de Sagard pour cette transaction.

À propos d'Unigestion



L'équipe primée d'Unigestion Private Equity gère plus de 12.5 milliards de dollars américains d'actifs2 et propose quatre stratégies clés en matière de capital-investissement, axées sur les opérations secondaires, les investissements directs, les gestionnaires émergents et l'impact climatique. L'équipe cherche à investir dans les leaders de demain, en sélectionnant des entreprises prometteuses et difficiles d'accès, présentant des profils résilients dans cinq domaines : l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, la résilience des infrastructures, l'avenir du travail, les performances des soins de santé et l'évolution de la consommation. Pour en savoir plus, visitez le site : www.unigestion.com

À propos de Sagard

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies avec plus de 32 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion1, 190 entreprises en portefeuille et 400 professionnels. Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Notre société est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, visitez www.sagard.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn @Sagard.

Exclusion de responsabilité

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles mais comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent varier de manière significative. Sagard décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés, sauf si la loi l'exige.

Notes

1 Au 30 juin 2025. 2 Au 31 août 2025.

SOURCE Sagard

Contacts média : Canada - [email protected]; Europe - [email protected]; États-Unis - [email protected]