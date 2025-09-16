La société amorce sa prochaine phase d'évolution managériale en promouvant des cadres clés pour stimuler la croissance, l'innovation et le succès des investisseurs

DENVER, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Sagard Real Estate, société américaine de conseil en investissement immobilier et filiale de Sagard, une société de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies comptant plus de 32 G$ US d'actifs sous gestion, annonce aujourd'hui une série de nominations à la direction marquant l'étape suivante dans l'évolution de sa plateforme. Reflet d'une planification de la relève réfléchie et de la profondeur des talents au sein de l'organisation, ces nominations renforcent l'engagement de Sagard Real Estate envers la continuité, l'innovation et la croissance à long terme.

Rick Stone demeurera Chef de la direction, assurant la direction stratégique et supervisant l'expansion continue de l'entreprise. Aux côtés de M. Stone, Mark Bigarel est promu Président de Sagard Real Estate, rôle dans lequel il dirigera les opérations quotidiennes, approfondira les relations avec les investisseurs et partenaires, et contribuera à définir et exécuter la stratégie de croissance de la société.

Parallèlement à ce binôme à la tête, Jay Alexander conservera le poste de Chef des investissements tout en assumant la responsabilité additionnelle de Conseiller principal, avec un accent sur le développement des initiatives dans les investissements immobiliers alternatifs et le mentorat de la prochaine génération de professionnels. John Maurer continuera également dans sa fonction de Directeur général principal, placements immobiliers en actions , guidant les fonds d'actions de Sagard Real Estate et les comptes séparés, tout en participant aux initiatives stratégiques transversales et au mentorat.

Ensemble, cette équipe de direction incarne les principes fondateurs de Sagard Real Estate : exécution disciplinée, alignement fort avec les investisseurs et concentration sur la création de valeur à long terme. Ces nominations représentent une progression naturelle, qui reflète tant la maturité de la plateforme que la confiance de la société dans son bassin de dirigeants.

« Sagard Real Estate entre dans une phase importante de croissance et d'expansion, et ces nominations témoignent de la force de notre équipe et de la profondeur des talents que nous avons cultivés », a déclaré Rick Stone, Chef de la direction de Sagard Real Estate. « Je suis fier de poursuivre ma collaboration avec Mark, Jay, John et toute notre équipe alors que nous développons notre plateforme, innovons dans les alternatives immobilières et offrons une valeur durable à nos investisseurs et partenaires. »

« Je suis honoré de prendre le rôle de Président et de poursuivre la construction sur la plateforme que nous avons établie », a affirmé Mark Bigarel, Président de Sagard Real Estate. « Notre succès a toujours reposé sur l'exécution disciplinée, des relations fiables et une capacité à saisir de nouvelles opportunités dans le paysage immobilier. J'ai hâte de piloter croissance et innovation avec Rick, Jay, John et toute notre équipe. »

« Sagard Real Estate a constamment démontré la solidité de sa direction et la clarté de sa stratégie », a déclaré Paul Desmarais III, Président et chef de la direction de Sagard. « Ces nominations témoignent d'une planification réfléchie de la relève et de notre engagement à long terme à bâtir une plateforme de classe mondiale qui produit des résultats pour les investisseurs tout en développant la prochaine génération de leaders. »

À propos de Sagard Real Estate

Sagard Real Estate est une société de conseil en investissement et d'exploitation immobilière qui offre des services de gestion d'investissements à l'échelle des États-Unis, incluant la gestion de portefeuille, les acquisitions, la gestion d'actifs, le développement et la gestion immobilière pour le compte d'investisseurs. Avec 5,2 G$ US d'actifs sous gestion, Sagard Real Estate propose des stratégies d'investissement en immobilier commercial par l'intermédiaire de comptes distincts et de fonds communs. Fondée en 1997, la société a son siège social à Denver et possède des bureaux régionaux à New York, Charlotte, Austin, Los Angeles et dans la région métropolitaine de San Francisco. Sagard Real Estate fait partie de Sagard, une société de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies.

Pour en savoir plus, visitez www.sagard.com/realestate ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Sagard

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies avec plus de 32 G$ USD d'actifs sous gestion, 190 sociétés en portefeuille et 440 professionnels. Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. Notre société est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, visitez www.sagard.com/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn @Sagard.

SOURCE Sagard

Contacts médias : [email protected] (Canada) et [email protected] (États-Unis)