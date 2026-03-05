MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Caisse, un groupe mondial d'investissement, et Cologix, une entreprise nord-américaine spécialisée dans l'interconnexion et les centres de données à très grande échelle, exploitée selon un modèle neutre vis-à-vis les réseaux, annoncent aujourd'hui la conclusion d'une entente de financement de premier rang de 240 M$ CA pour le centre de données MTL8 de Cologix à Montréal. La construction de la structure et de l'enveloppe du bâtiment est complétée, et le centre de données, conçu pour répondre aux besoins liés à l'intelligence artificielle, est en service. La Caisse a fourni l'ensemble du financement par emprunt afin de soutenir les investissements continus de Cologix sur le site.

Située dans le Technoparc de Montréal, une plaque tournante aérospatiale et technologique située à proximité de l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, MTL8 offre une capacité de 21 MW et est alimentée par de l'hydroélectricité. Le centre de données s'intègre au vaste réseau d'interconnexion de Cologix, qui compte 11 autres installations à Montréal. En 2025, MTL8 a obtenu la certification LEED® Or, confirmant que ses caractéristiques de durabilité répondent aux normes les plus élevées de construction écologique, faisant de lui l'une des premières installations de ce type à obtenir cette distinction.

« Depuis près d'une décennie, nous investissons dans des actifs d'infrastructure numérique de grande qualité, capables de créer une valeur durable, soutenue par des principes fondamentaux solides et par une demande croissante en capacité et en puissance de calcul à grande échelle », a déclaré Jérôme Marquis, vice-président et chef, Crédit privé, La Caisse. « Notre partenariat avec Cologix, amorcé en 2021, lui a permis de consolider son leadership au Canada, et plus particulièrement au Québec. Ce troisième investissement reflète notre conviction à l'égard des plateformes d'infrastructure numérique évolutives qui permettent aux entreprises et aux communautés de prospérer. »

« Le Canada a toujours été un marché prioritaire pour Cologix et ce partenariat réaffirme notre engagement à investir dans les infrastructures numériques à l'échelle du pays », a confié Scott Schneider, chef des finances de Cologix. « Nous entretenons depuis longtemps une relation solide avec La Caisse, fondée sur des priorités communes en matière de croissance responsable, de création de valeur à long terme et de soutien aux besoins croissants des clients et des communautés. Grâce à ce partenariat, nous sommes bien placés pour poursuivre l'évolution des infrastructures canadiennes de façon réfléchie et durable, alors que la demande liée à l'infonuagique, à l'IA et aux services interconnectés ne cesse de croître. »

Cologix alimente l'infrastructure numérique à plus de 45 centres de données à très grande échelle et nœuds d'interconnexion, sur 13 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services infonuagiques, aux opérateurs et aux entreprises.

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois et Québécoises, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 517 G$ CA.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

