Rufus Nathaniel Rockhead, légende de la scène jazz montréalaise, est reconnu comme personnage historique national

Après avoir quitté la Jamaïque pour s'installer au Canada en 1916, Rufus Nathaniel Rockhead sert pendant la Première Guerre mondiale, travaille comme porteur pour une compagnie de chemins de fer, puis devient entrepreneur. En 1929, il fonde le Rockhead's Paradise, une célèbre boîte de nuit à Montréal dévouée à la clientèle noire, et la seule à l'époque appartenant à une personne d'ascendance africaine. Il contribue considérablement à l'éclosion de la scène jazz au Canada, à la vie nocturne, au talent musical et à la culture grâce au Rockhead's Paradise, en activité de 1929 à 1980. Il persévère face au racisme et à la corruption, fournit des emplois aux membres de la communauté noire et crée un espace accueillant pour tous. Une personne d'exception, il laisse un legs important aux Afro-Canadiens, aux Montréalais et aux amateurs de jazz.

La boîte de nuit de Rockhead offre un espace essentiel où les musiciens noirs peuvent perfectionner leur talent en s'exerçant et en se produisant avec des artistes de jazz talentueux de Montréal, du reste du Canada et de l'étranger. Des musiciens célèbres comme Oscar Peterson, Oliver Jones, Harold « Steep » Wade, les frères Hugh ainsi que George et Milton Sealey se produisent ou font librement leur apprentissage au Rockhead's Paradise. Durant toutes les années où il est propriétaire, Rockhead est un hôte affable et charismatique qui accueille personnellement les clients à la porte tous les soirs. Il devient un membre éminent et respecté de la communauté noire, dont les intérêts lui tiennent profondément à cœur.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnages, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 250 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale.

« Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de reconnaître Rufus Nathaniel Rockhead comme personnage historique national. Entrepreneur talentueux, Rockhead a laissé une empreinte indélébile sur la culture canadienne, en favorisant l'émergence de la scène jazz montréalaise dans sa boîte de nuit célèbre dans le monde entier, le Rockhead's Paradise. Il a combattu l'intolérance et le racisme afin de créer une vitrine pour les jeunes musiciens noirs et a contribué à lancer la carrière de nombreux grands artistes de jazz canadiens. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

La boîte de nuit de Rockhead offre un espace essentiel où les musiciens noirs peuvent perfectionner leur talent en s'exerçant et en se produisant avec des artistes de jazz talentueux de Montréal, du reste du Canada et de l'étranger. Fréquenté par des légendes internationales comme Louis Armstrong, Cab Calloway, Ella Fitzgerald et Billie Holiday, le Rockhead's Paradise contribue à faire de Montréal une halte de choix sur le circuit du jazz.

