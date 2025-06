Le concours international d'architecture permettra de sélectionner un concept pour le projet de réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff

BANFF, AB, le 26 juin 2025 /CNW/ - Parcs Canada a le plaisir d'annoncer le lancement d'un concours international d'architecture, supervisé par l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC), en vue de créer un concept pour l'emblématique pâté de maisons 200 de l'avenue Banff, dans le parc national Banff.

L’avenue Banff dans la ville de Banff, avec le mont Cascade en arrière-plan Parcs Canada/B. Wrobleski (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, Parcs Canada a annoncé le début de la phase de préqualification pour le concours d'architecture, à l'issue de laquelle jusqu'à six candidats seront invités à présenter des propositions de plan d'aménagement. Le concours sera mené conformément aux lignes directrices de l'IRAC en matière de concours au Canada.

Pour être pris en considération, les plans d'aménagement doivent tenir compte des multiples commentaires reçus par Parcs Canada au cours des nombreuses années de consultation auprès des Autochtones, du public et des parties prenantes. Ce projet offre une occasion unique de moderniser les installations et les espaces ouverts du centre-ville de Banff afin d'accueillir les visiteurs du parc national, de favoriser l'établissement de liens avec ce parc national et de cultiver une communauté accueillante et dynamique.

Chaque concept retenu sera évalué par un jury indépendant composé de professionnels reconnus du design et de l'architecture. Le jury évaluera les propositions et les commentaires reçus lors d'autres séances de mobilisation du public, puis formulera une recommandation à l'intention de Parcs Canada.

Le public aura toujours la possibilité de donner son avis sur le projet de réaménagement. Des séances de mobilisation du public sur les propositions de plan d'aménagement aideront à éclairer les délibérations du jury. Les informations et les mises à jour seront publiées sur le site Web Parlons parcs des montagnes à mesure qu'elles deviendront accessibles.

Le concours d'architecture pour le réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff, qui se conclura au printemps 2026, respectera les normes et protocoles reconnus de l'industrie. Le processus s'appuiera sur une expertise professionnelle pour garantir des projets de conception de premier ordre à la hauteur de ce lieu emblématique du Canada.

Citations

« Le réaménagement du bloc 200 de l'avenue Banff est une occasion unique, qui ne se présente qu'une fois par génération, de réimaginer et de transformer un espace public important dans le parc national Banff. Ensemble, nous créons plus qu'un simple espace − nous bâtissons un héritage qui reflète nos valeurs communes et qui permettra à des générations de Canadiens et de visiteurs de tisser des liens significatifs et durables avec Parcs Canada et le parc national Banff. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'annonce faite aujourd'hui au sujet du lancement d'un concours international d'architecture pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff représente un jalon important dans le réaménagement de cet endroit emblématique. Ce projet revêt une importance particulière pour Parcs Canada, non seulement en raison de l'affluence touristique internationale à Banff, mais aussi parce qu'il constitue une occasion unique d'inspirer les visiteurs du monde entier. Parcs Canada a activement dialogué avec des communautés autochtones, des parties prenantes, des résidents et des Canadiens et des Canadiennes pour s'assurer que leurs voix sont entendues et qu'on leur accorde la priorité. En collaboration avec l'Institut royal d'architecture du Canada, nous nous sommes engagés à créer un espace qui tient compte de ces diverses perspectives. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

« Parcs Canada a le plaisir de lancer un concours d'architecture pour la revitalisation et le réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff, en collaboration avec l'Institut royal d'architecture du Canada. L'équipe de Parcs Canada se réjouit de voir cet espace du centre-ville de Banff devenir un lieu public dynamique pour les visiteurs, favorisant la découverte, l'intendance autochtone et la création de liens. »

Salman Rasheed

Directeur, Unité de gestion de Banff

« L'Institut royal d'architecture du Canada est fier de collaborer avec Parcs Canada dans le cadre de ce concours international d'architecture visant à réimaginer le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff. Cet emplacement emblématique situé au cœur du parc national Banff offre une occasion rare de rehausser l'espace public grâce à l'excellence de la conception. L'Institut royal d'architecture du Canada s'engage à mettre en place un concours équitable, ouvert et inspirant, qui tient compte des voix des partenaires autochtones, des résidents et des visiteurs. Nous avons hâte de dévoiler des concepts novateurs qui contribueront à bâtir un héritage durable pour ce lieu emblématique du patrimoine canadien. »

Mike Brennan

Directeur général de l'Institut royal d'architecture du Canada

Les faits en bref

Depuis les deux dernières décennies, Parcs Canada s'efforce d'obtenir dix parcelles contiguës et d'élaborer une vision pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff dans le parc national Banff .

dans le parc national . En 2022, Parcs Canada a reçu un financement fédéral de 8 millions de dollars pour procéder à des études détaillées du site et lancer la concertation avec les communautés autochtones, les parties prenantes et le public sur la vision pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff .

. Symbole emblématique du Canada de renommée mondiale, le parc national Banff fait partie intégrante du lieu du patrimoine mondial de l'UNESCO des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes et est un élément central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien. Plus de 4 millions de visiteurs s'y rendent chaque année.

de renommée mondiale, le parc national fait partie intégrante du lieu du patrimoine mondial de l'UNESCO des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes et est un élément central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien. Plus de 4 millions de visiteurs s'y rendent chaque année. Établi en 1907, l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) est un organisme national à but non lucratif qui représente les architectes et l'architecture. L'IRAC est la seule voix nationale pour l'excellence dans le domaine de l'environnement bâti au pays. Son objectif est de fournir à la communauté architecturale canadienne les outils, les ressources et la formation dont elle a besoin pour améliorer sa pratique.

(IRAC) est un organisme national à but non lucratif qui représente les architectes et l'architecture. L'IRAC est la seule voix nationale pour l'excellence dans le domaine de l'environnement bâti au pays. Son objectif est de fournir à la communauté architecturale canadienne les outils, les ressources et la formation dont elle a besoin pour améliorer sa pratique. Pendant toute la durée du concours d'architecture, les Canadiens auront davantage d'occasions de formuler des commentaires. Au fur et à mesure que progresse l'initiative, des informations et des mises à jour seront publiées en ligne : https://www.parlonsparcsdesmontagnes.ca/reamenagement-pate-de-maisons-200-avenue-banff



