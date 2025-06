ST. JOHN'S, NL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Parcs Canada lancera les célébrations de la fête du Canada avec un lever de soleil spécial au lieu historique national de Signal Hill.

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne transmettra les salutations au nom du ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Mardi le 1er juillet 2025



Heure : 6 h (HAT)



Lieu : Lieu historique national de Signal Hill - Stationnement supérieur

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

**Remarque : Les représentants des médias pourront garer leurs véhicules au stationnement supérieur (adjacent à la tour Cabot).

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Informations et RSVP : Ray Kenny, Responsable des relations publiques, Unité de gestion de l'Est de Terre-Neuve, Parcs Canada, 709-764-4158, [email protected]