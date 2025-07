L'initiative aidera à conserver la biodiversité et à améliorer les liens entre les zones naturelles importantes de la Colombie-Britannique

KELOWNA, BC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État à l'Approvisionnement de la Défense, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un financement fédéral de 5,3 millions de dollars pour soutenir une entente pour faire avancer des projets de corridors écologiques, la conservation de la nature et l'intendance autochtone en Colombie-Britannique. L'honorable Randene Neill, ministre de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources, a annoncé que la province de la Colombie-Britannique versera 3 millions de dollars supplémentaires, renforçant ainsi cet effort de collaboration visant à améliorer la connectivité écologique.

De nombreux animaux ont besoin d'atteindre leur habitat bien au-delà des limites des aires protégées pour survivre, et la connectivité écologique est le déplacement de ces espèces sauvages et le flux de processus naturels dans un paysage. Avec l'appui des deux gouvernements, l'initiative Stewardship of Ecological Corridors in British Columbia met l'accent sur l'identification, la planification et l'amélioration des déplacements dans les corridors écologiques, c'est-à-dire les liens qui relient les habitats naturels, y compris les aires protégées et conservées. Les corridors écologiques procurent des avantages pour la biodiversité et le bien-être humain et sont essentiels à la santé à long terme des écosystèmes.

Le projet s'appuiera sur les programmes et partenariats existants en matière de ressources naturelles pour promouvoir et accélérer l'intendance et la conservation. Il fera progresser la connectivité écologique dans les domaines de priorité partagée à l'échelle nationale, provinciale et autochtone, et renforcera la collaboration entre tous les partenaires. Le leadership et la participation des Autochtones sont au cœur de l'approche, guidant la planification et la réalisation d'actions sur le terrain.

Cette approche collaborative reflète l'engagement commun à freiner et à inverser la perte de biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques et à honorer l'intendance autochtone. Il aide à créer des liens qui comptent pour la faune, les communautés et les générations à venir.

Grâce à cet investissement, le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada et le ministère des Eaux, des Terres et de l'Intendance des ressources de la Colombie-Britannique établissent une base solide pour la conservation à long terme des paysages diversifiés et changeants de la Colombie-Britannique.

« La protection de la riche biodiversité du Canada demande un travail d'équipe. Le partenariat entre Parcs Canada et le ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique appuie un élément essentiel de notre identité en tant que Canadiens : la nature. En élevant l'intendance autochtone et en travaillant ensemble, cet important travail sur les corridors écologiques en Colombie-Britannique aide la faune à prospérer, à protéger la santé des écosystèmes et à renforcer la résilience aux changements climatiques pour les générations futures, assurant un avenir durable et résilient pour la nature et les gens partout au Canada.

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Cet investissement souligne un grand pas en avant dans la sauvegarde du patrimoine naturel au Canada et en Colombie-Britannique. En favorisant des partenariats solides et en encourageant l'intendance dirigée par les Autochtones, nous ne protégeons non seulement la terre, nous lui rendons hommage. Ici, à Kelowna et à travers la province, le rétablissement des espaces naturels renforce les écosystèmes, soutient la faune et favorise un avenir plus sain et plus résilient pour tous ceux qui considèrent cette terre comme la leur.

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État à l'Approvisionnement en matière de défense et député de Kelowna (Colombie-Britannique)

« Donner la priorité à la biodiversité et à la santé des écosystèmes, c'est plus que protéger nos espaces naturels, mais aussi aider à relier ces espaces et à éliminer les obstacles afin que les animaux puissent se déplacer librement et en toute sécurité. Nous travaillons avec Parcs Canada pour reconnaître les corridors importants, éclairés par la science, les connaissances autochtones et locales. Ensemble, avec de nombreux partenaires, nous aidons la faune à s'adapter aux changements climatiques et à prendre soin de nos espaces naturels pour les générations futures.

L'honorable Randene Neill

Ministre de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources

Les corridors écologiques offrent de nombreux avantages au-delà de la conservation de la biodiversité et de l'adaptation aux changements climatiques. Elles contribuent à des moyens de subsistance durables pour les communautés locales, elles augmentent les possibilités pour les gens de se connecter à la nature et elles favorisent la coexistence entre les humains et la faune.

Lancé en 2022, le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada favorise la création de corridors écologiques dans des régions clés du Canada .

. Le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada appuie le leadership autochtone en reconnaissant les valeurs d'intendance autochtone comme un objectif prioritaire pour les corridors. Le programme appuie également les initiatives de corridor dirigées par les Autochtones et d'autres initiatives qui mobilisent et collaborent avec les communautés autochtones locales.

