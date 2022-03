La distinction souligne son rôle précurseur dans la transformation numérique visant à améliorer l'expérience des conseillers et des Clients, ainsi que la DEI au travail

TORONTO, ON, le 30 mars 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a le plaisir de féliciter Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, distribution, pour sa présence sur la liste Global 100 du magazine Insurance Business pour 2022. La liste Global 100 met en valeur des leaders remarquables du secteur de l'assurance, qui favorisent la croissance et l'innovation, font progresser l'industrie et militent pour des enjeux clés.

« C'est avec une grande fierté que je félicite Rowena pour cette distinction à l'échelle mondiale », a déclaré Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. « Sous son leadership, nous avons fait d'importants investissements pour transformer les affaires de distribution de la Sun Life. Ces investissements permettent aux conseillers d'intégrer les innovations numériques à leur pratique, pour avoir un impact durable sur les Clients et donner vie à notre raison d'être : aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Je suis constamment impressionné par Rowena, et je constate moi-même à quel point elle est passionnée par le développement d'une culture hautement performante, diversifiée et équitable - où tout le monde peut se sentir à l'aise d'être soi-même et de s'épanouir au travail. »

Depuis son arrivée à la Sun Life au début de 2019, Mme Chan est au centre de nombreuses initiatives de croissance et d'innovation de la Sun Life Canada.

Rehausser l'expérience Client grâce à des conseillers ayant des capacités numériques

Avec Mme Chan à sa tête, Distribution Financière Sun Life a lancé plusieurs capacités technologiques pour aider les conseillers à gérer leurs affaires de façon entièrement numérique. Outils de signature électronique, formulaires électroniques, propositions électroniques, refonte de l'intranet des conseillers et du système de gestion des relations avec la clientèle - tout cela donne aux conseillers plus de temps pour se consacrer à l'essentiel : offrir des conseils globaux et personnalisés aux Clients.

Transformer les réseaux de conseils de la Sun Life pour que chaque Client ait un plan global

Sous la direction de Mme Chan, Distribution Financière Sun Life a développé des réseaux de conseils qui donnent aux Clients encore plus de choix pour interagir avec nous. Que ce soit via la plateforme entièrement en ligne Go Sun Life, en personne avec un conseiller, ou avec une combinaison de technologies numériques et de conseils humains propulsés par Prospr par Sun Life, la Compagnie prend un virage numérique pour répondre aux besoins en constante évolution des Clients à chaque étape de leur vie. Ces investissements sont au cœur de la stratégie « Priorité au Client » de la Sun Life, et témoignent de son engagement à doter tous les Clients d'un plan global.

Favoriser l'innovation et les occasions d'affaires grâce à la diversité

Mme Chan a intégré la diversité, l'équité et l'inclusion au mandat de Distribution Financière Sun Life. Cette décision s'appuie sur l'idée que la diversité assure l'égalité des chances, nourrit la créativité, et permet à tout le monde, collègues comme conseillers, d'être soi-même au travail. Mme Chan a atteint la parité hommes/femmes dans son équipe de direction, et une représentation féminine de 60 % à la Distribution. Avec près de 2 100 postes de conseillers - dont 36 % de femmes -, l'organisation qu'elle dirige est l'une des entreprises de distribution de produits financiers les plus diversifiées au Canada.

« Je suis honorée de faire partie d'un groupe de spécialistes mondiaux aussi impressionnant », a indiqué Rowena Chan. « Cette distinction témoigne du talent des collègues et des conseillers avec qui j'ai le privilège de travailler chaque jour. Je suis extrêmement fière du travail que nous accomplissons pour améliorer la vie des Clients. Je crois aussi que nous favorisons un changement durable en apportant plus d'équité et de diversité dans nos collectivités, nos milieux de travail et notre industrie. »

En 2021, Insurance Business Canada a nommé Mme Chan leader du changement au Canada pour souligner son rôle précurseur dans la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, ainsi que le vent de changement qu'elle apporte dans le secteur de l'assurance. En 2020, elle a été reconnue comme l'une des dirigeantes les plus influentes de notre pays par le Women Exchange Network.

