Revitaliser les langues autochtones au moyen d'une programmation télévisuelle

Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds pour une série documentaire de la Première Nation de Sandy Lake

PREMIÈRE NATION DE SANDY LAKE, ON, le 7 août 2019 /CNW/ - L'honorable Robert Nault, député de Kenora, a annoncé aujourd'hui un financement de 285 053 dollars pour « Ni-dibaa-chimo-winun » (Nos Histoires), une série documentaire télévisée de la Première Nation de Sandy Lake. M. Nault a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

La Première Nation gère le Sandy Lake Youth Media Outreach Program (programme de sensibilisation des jeunes aux médias de Sandy Lake). Ce programme fait appel à des professionnels de la production multimédia qui travaillent avec les jeunes de la communauté pour produire du contenu médiatique adapté sur les plans culturel et régional. Le groupe utilisera les fonds pour élaborer et produire la deuxième saison de la série documentaire qui met en valeur les gens, les histoires et les réalités de la vie dans leur communauté.

Le financement est offert dans le cadre du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des Autochtones.

« Notre gouvernement protège et appuie les langues et les cultures autochtones du Canada. Que ce soit par l'intermédiaire de notre loi sur les langues autochtones ou de nos programmes de financement, nous prenons des mesures concrètes pour permettre aux langues autochtones de survivre et de s'épanouir dans les communautés où elles sont parlées par leurs locuteurs. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Les communautés autochtones du Nord de l'Ontario ont des langues et des cultures riches, et il est important que leurs histoires et leurs réalités soient racontées au-delà de la région. Je suis très heureux que notre gouvernement octroie une somme considérable à la Première Nation de Sandy Lake en vue de préserver et de protéger sa langue et sa culture. »

- L'honorable Robert Nault, député de Kenora

« Nous remercions la Radiodiffusion autochtone dans le Nord et le gouvernement du Canada d'encourager les jeunes dans les disciplines de création artistique et médiatique. Ce projet a une incidence culturelle positive, car elle accroît le contenu en langue autochtone destiné aux auditoires familiaux. »

- Chef Delores Kakegamic, Première Nation de Sandy Lake

Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des Autochtones permet d'appuyer des sociétés autochtones de radiodiffusion pour la production et la diffusion d'émissions de radio et de télévision dans le Nord. Les objectifs sont les suivants :

appuyer la production d'une programmation autochtone adaptée sur le plan culturel;

favoriser la création et le maintien d'installations de production;

assurer l'accès à un choix important d'émissions de radio et de télévision;

contribuer à la préservation et à la promotion des langues et des cultures autochtones;

offrir des tribunes pour exposer les questions qui touchent les auditoires et les communautés autochtones.

Les demandeurs doivent être des organismes autochtones sans but lucratif et gérés démocratiquement ou encore, des groupes qui travaillent de concert avec des organismes autochtones à offrir des communications radiodiffusées au nord du 55e parallèle (« ligne Hamelin »).

