BRAMPTON, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - La réunification des familles joue un rôle important lorsqu'il est question d'attirer, d'intégrer et de retenir les immigrants, lesquels contribuent à notre succès en tant que pays. Le Canada a un programme de parrainage familial des plus généreux, qui permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de faire venir leurs parents et leurs grands-parents au Canada à titre de résidents permanents.

La députée Sonia Sidhu, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui, aux côtés du député Shafqat Ali, qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) continuera de réunir les familles en acceptant jusqu'à 15 000 demandes duement remplies de parrainage dans le cadre du Programme des parents et des grands-parents cette année. Cette semaine, IRCC commencera à envoyer des invitations à présenter une demande à 23 100 répondants potentiels intéressés, ce qui est suffisant pour nous permettre d'atteindre l'objectif précité de 15 000 demandes. Les invitations seront envoyées sur une période de deux semaines.

En raison du nombre de formulaires d'intérêt pour le parrainage qui se trouvent toujours dans le bassin de 2022, IRCC enverra des invitations à présenter une demande à des répondants potentiels sélectionnés au hasard dans ce bassin au lieu de lancer un nouvel appel d'intérêt. La même approche a été adoptée pour la réception des demandes en 2021. Toute personne qui a soumis un formulaire d'intérêt pour le parrainage en 2020, mais qui n'a pas reçu d'invitation à présenter une demande en janvier ou en septembre 2021, est encouragée à vérifier l'adresse courriel qu'elle a fournie lorsqu'elle a manifesté son intérêt.

Tout comme l'année dernière, les personnes invitées à présenter une demande dans le cadre de ce processus utiliseront notre nouveau Portail de résidence permanente ou le Portail de la résidence permanente pour les représentants, qui permettent de soumettre les demandes par voie électronique. Cela s'inscrit dans notre engagement à moderniser le système d'immigration du Canada, et à accélérer et à simplifier le processus de demande.

Reconnaissant que de nombreux répondants potentiels ont peut-être connu des difficultés financières ces dernières années en raison de la pandémie, IRCC utilisera à nouveau une exigence de revenu inférieur pour le parrainage des parents et des grands-parents. Pour les années d'imposition 2020 et 2021, l'exigence de revenu pour les répondants sera équivalente au revenu vital minimal, au lieu du revenu vital minimal plus 30 %, et permettra d'inclure les prestations régulières d'assurance-emploi et les prestations temporaires liées à la COVID-19, comme la Prestation canadienne d'urgence, au revenu du répondant. Ces mesures garantiront que les répondants et les demandeurs ne seront pas injustement pénalisés pour une perte temporaire de revenus du répondant au cours de la pandémie.

Les personnes qui souhaitent faire venir leurs parents ou leurs grands-parents au Canada, mais qui ne reçoivent pas d'invitation cette année, pourraient inviter leurs parents ou grands-parents à demander un super visa, qui est un visa à entrées multiples valide pour 10 ans. Des améliorations apportées au programme de super visa, mises en œuvre à l'été 2022, permettent aux titulaires de super visas de rester au Canada pour des périodes maximales de 5 ans à la fois, avec la possibilité de prolonger leur séjour pour une période maximale de 2 ans chaque fois sans quitter le pays. Ces changements permettent aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de faire venir plus facilement leurs parents et leurs grands-parents au Canada pendant de plus longues périodes.

« La réunification des familles est un élément essentiel du système d'immigration du Canada. Le fait de tirer parti des améliorations récentes apportées au programme de super visa des parents et des grands-parents, d'inviter les répondants potentiels à présenter des demandes au titre du Programme des parents et des grands-parents, et d'accepter jusqu'à 15 000 demandes en 2022 témoigne de l'engagement du gouvernement à réunir les familles, tout en renforçant le système d'immigration du Canada.»

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La réunification des familles est importante pour les Canadiens et joue un rôle déterminant dans notre système d'immigration. Nous reconnaissons que la réunification des parents et des grands-parents avec leurs familles au Canada est immensément bénéfique pour nos communautés. Les parents, leurs enfants et leurs petits-enfants veulent être ensemble, et notre gouvernement a réalisé des progrès considérables en ce sens. L'annonce d'aujourd'hui aidera à réunir plus de familles au Canada et représente un pas dans la bonne direction. »

- Sonia Sidhu, députée, Brampton-Sud

