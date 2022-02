MONTRÉAL , le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La campagne annuelle de Centraide du Grand Montréal se termine avec un résultat sans égal. La somme de 62 639 750 $ a été récoltée et permettra de soutenir des centaines de milliers de personnes en situation de vulnérabilité à Montréal, Laval et sur la Rive-Sud. Ce record a été dévoilé ce midi lors de l'événement virtuel Solidaires soulignant l'apport indispensable des donatrices et des donateurs, des bénévoles, ainsi que le travail exceptionnel des 350 organismes communautaires qu'appuie Centraide.

« Les résultats exceptionnels de la campagne de cette année démontrent la générosité de la collectivité et l'importance qu'elle accorde à Centraide pour maintenir notre filet de sécurité sociale, expliquent les coprésidents de la campagne 2021 de Centraide, Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada, et Darryl White, chef de la direction, de BMO Groupe financier. Les demandes ayant augmenté pendant la pandémie, près de 100 000 donateurs ont fait preuve de solidarité envers les personnes dans le besoin. Nous remercions la collectivité d'avoir agi ici, avec cœur. »

« Grâce aux sommes records amassées, nous pourrons encore cette année, augmenter notre soutien financier aux organismes de notre communauté. Le résultat de notre campagne témoigne de la sensibilité de nos donateurs à un moment crucial pour les organismes communautaires. Il a été démontré que les personnes en situation de pauvreté et exclues sont les plus fortement touchées par la pandémie; ainsi la demande de services a également atteint de nouveaux sommets cette année. Le rôle des organismes et celui des travailleuses et travailleurs du secteur communautaire est encore plus essentiel que jamais dans notre société. Chez Centraide, nous sommes témoins au quotidien de l'inestimable impact qu'ont les organismes communautaires dans la vie des gens qu'ils aident, tant dans la vie de tous les jours qu'en situation de crise. Un immense merci à nos deux coprésidents, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont répondu à ce vaste appel à la mobilisation. La force du réseau de Centraide est de travailler ensemble pour répondre aux besoins qui évoluent rapidement », ajoute Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

L'argent récolté lors de la campagne annuelle permettra aux organismes communautaires d'intervenir dans tous les quartiers et villes du Grand Montréal et d'offrir de l'accompagnement personnalisé. Les sommes versées par Centraide aux organismes assureront l'essentiel (nourriture, logements, etc.), favoriseront la réussite des jeunes, briseront l'isolement social et bâtiront des communautés inclusives et rassembleuses.

Des bénévoles mobilisés

Lors de l'événement Solidaires, l'appui inconditionnel des bénévoles qui ont œuvré à la réussite de la campagne Centraide dans les milieux de travail a été souligné. Malgré les défis du télétravail, les dirigeants, les employés et les syndicats ont redoublé d'ardeur et d'ingéniosité pour recueillir des dons et sensibiliser leurs pairs : conférences et défis virtuels, encans, activités d'entraide et jumelage des dons ont notamment permis de recueillir encore davantage cette année.

Centraide a également reconnu l'apport exceptionnel d'une grande bénévole qui contribue à son rayonnement en remettant cette année le prix Michèle Thibodeau-DeGuire à Isabelle Marcoux, présidente du Conseil d'administration de Transcontinental inc. et présidente honoraire du Cercle des Grands donateurs de Centraide. Pour plus de détails, veuillez cliquer ici.

