Découvrabilité des contenus : Québec renforce le rôle culturel, éducatif et informationnel des bibliothèques publiques

QUÉBEC, le 8 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du Rendez-vous des bibliothèques publiques, le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, et le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, ont réitéré l'importance accordée par le gouvernement du Québec au rôle des bibliothèques publiques. Les ministres ont rappelé les sommes majeures réservées par le gouvernement dans le budget 2026-2027, soit 31,3 M$ sur 5 ans, dont 3,2 M$ en 2026-2027, afin de renforcer le rôle culturel, éducatif et informationnel des bibliothèques publiques.

Cet investissement permettra de moderniser en profondeur le volet numérique des bibliothèques en misant notamment sur l'amélioration de l'expérience des usagers. Il favorisera le déploiement d'outils intégrés, une exploitation accrue et plus fine des métadonnées et des données d'usage, ainsi qu'une découvrabilité renforcée des collections et des services. Cette démarche contribuera également à intensifier les interactions entre les bibliothèques et les citoyens, tout en mobilisant l'expertise du réseau dans son ensemble.

Le gouvernement du Québec reconnaît ainsi pleinement les bibliothèques publiques comme des infrastructures culturelles et éducatives stratégiques. Ces dernières jouent un rôle déterminant dans la démocratisation de l'accès à l'information, dans le développement de la littératie et dans le renforcement de la cohésion sociale.

Citations

« Dans le budget 2026-2027, notre gouvernement a fait le choix d'investir dans des infrastructures culturelles modernes, adaptées aux nouvelles réalités numériques. Les bibliothèques publiques jouent un rôle essentiel pour l'accès au savoir, à la culture et à l'information partout au Québec. En soutenant leur transformation numérique, nous donnons à ce réseau les moyens d'innover et de mieux rejoindre tous les Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Notre culture, nos savoirs, doivent profiter de la révolution numérique. La découvrabilité des contenus, ça passe aussi par nos bibliothèques, qui sont des portes d'entrée vers le savoir, des laboratoires de citoyenneté et des points d'ancrage culturel partout au Québec. Je suis donc fier de soutenir des initiatives numériques structurantes pour l'avenir du réseau, dont l'action contribue au renforcement des liens culturels et sociaux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour son appui déterminant à la Stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec. Ce soutien témoigne d'une vision forte en faveur de l'accès équitable au savoir, de l'innovation et de la modernisation des services offerts aux citoyennes et aux citoyens, partout sur le territoire. En accompagnant les bibliothèques dans leur transformation numérique, le gouvernement contribue à renforcer leurs missions culturelles, informationnelles, éducatives et sociales, tout en assurant des services plus performants, inclusifs et adaptés aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes très fiers de mener ce projet en partenariat étroit avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec, unissant nos expertises au bénéfice de l'ensemble du secteur. »

Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

Faits saillants

Le gouvernement du Québec reconnaît également que l'Association des bibliothèques publiques du Québec coordonne depuis 1984 des initiatives structurantes pour le secteur, dont son populaire programme Une naissance un livre , qui offre chaque année des milliers de trousses de lecture aux bébés québécois. Le Rendez-vous des bibliothèques 2026, qui s'est tenu à Montréal les 7 et 8 mai, a rassemblé les acteurs du milieu sous le thème Cap sur demain : saisir les vents de changement avec résilience.

, qui offre chaque année des milliers de trousses de lecture aux bébés québécois. Le Rendez-vous des bibliothèques 2026, qui s'est tenu à Montréal les 7 et 8 mai, a rassemblé les acteurs du milieu sous le thème La Stratégie numérique vise à réduire la fragmentation technologique actuelle du réseau des bibliothèques publiques, qui repose sur de multiples systèmes distincts, limitant la mutualisation des services et les gains d'efficacité.

Le projet prévoit la mise en place d'une infrastructure numérique commune permettant notamment une meilleure découvrabilité des contenus, un accès intégré aux ressources numériques, le prêt entre bibliothèques et l'utilisation d'outils d'intelligence d'affaires.

Le projet repose sur une gouvernance structurée réunissant l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Réseau BIBLIO du Québec (RBQ), assurant une gestion rigoureuse, concertée et transparente.

La Stratégie numérique est le fruit de plusieurs années de travaux et de consultations impliquant des milliers de citoyens ainsi que les acteurs du milieu des bibliothèques publiques, afin de répondre de façon concrète aux besoins du réseau et de la population.

Le Rendez-vous des bibliothèques publiques 2026, qui s'est tenu à Montréal les 7 et 8 mai, a rassemblé les acteurs du milieu sous le thème Cap sur demain : saisir les vents de changement avec résilience.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]