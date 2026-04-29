Le gouvernement Fréchette allège le fardeau financier des PME

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Québec répond à l'appel des entrepreneurs des quatre coins du Québec en réduisant dès maintenant leur taux d'imposition.

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a procédé à cette annonce avec le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal.

Concrètement, le taux d'imposition des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec sera réduit dès maintenant de 3,2 % à 2,2 %. Il s'agit d'un allègement fiscal significatif représentant près de 630 M$ sur 5 ans pour 75 000 PME de toutes les régions du Québec. Chaque entrepreneur pourrait ainsi économiser jusqu'à 5 000 $ par année.

Cette mesure vise à rendre les PME d'ici encore plus compétitives. La réduction du taux d'imposition leur permettra de dégager des marges de manœuvre additionnelles pour continuer à investir, à innover et à contribuer pleinement à la croissance de l'économie québécoise.

L'annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement Fréchette de propulser les entreprises québécoises afin qu'elles s'adaptent au nouveau contexte mondial et qu'elles créent de la richesse dans toutes les régions.

Citations :

« Nos PME, c'est notre plus important moteur de développement économique. C'est le cœur de notre économie! Quand nos PME vont bien, notre économie va bien. Même chose pour nos régions, puisque nos entrepreneurs contribuent à leur vitalité partout à travers le Québec. Il faut donc qu'on prenne soin de nos entreprises et c'est ce qu'on fait avec l'annonce d'aujourd'hui : on propulse nos PME. Comme je m'y suis engagée, je vais tout faire pour défendre moi-même l'intérêt de notre nation et ça passe notamment par nos entreprises d'ici. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Nous agissons aujourd'hui pour offrir à nos PME un environnement fiscal encore plus favorable. En réduisant leur fardeau fiscal, nous leur donnons les moyens de continuer à investir, à créer de la richesse et à contribuer à la vitalité économique de nos régions. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Voilà une annonce qui démontre à quel point notre gouvernement accorde de l'importance aux PME du Québec! Pour nous, il est primordial de réaliser des actions concrètes pour les aider à prospérer, car elles sont de véritables moteurs pour le développement régional. Grâce à cette mesure, nos PME vont pouvoir assurer davantage leur croissance et contribuer toujours plus à notre vitalité économique. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants :

Avec cette annonce, le gouvernement poursuit son appui aux PME, lequel prend la forme d'un large éventail de programmes et de mesures fiscales.

- Parmi ceux-ci, le Plan PME 2025-2028 représente des interventions financières de près de 500 M$ auprès des PME québécoises visant à les accompagner dans leur croissance et dans la réalisation de leurs projets.

- Par ailleurs, à l'occasion du budget 2026-2027, le gouvernement a annoncé 581,3 M$ sur cinq ans pour agir en faveur des PME, notamment par des initiatives de développement économique régional ainsi que des mesures pour soutenir les secteurs forestier, touristique et bioalimentaire.

- Parmi ceux-ci, le Plan PME 2025-2028 représente des interventions financières de près de 500 M$ auprès des PME québécoises visant à les accompagner dans leur croissance et dans la réalisation de leurs projets. - Par ailleurs, à l'occasion du budget 2026-2027, le gouvernement a annoncé 581,3 M$ sur cinq ans pour agir en faveur des PME, notamment par des initiatives de développement économique régional ainsi que des mesures pour soutenir les secteurs forestier, touristique et bioalimentaire. La mesure annoncée aujourd'hui s'ajoute aux autres mesures fiscales en faveur des PME, dont :

- les taux réduits de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour les PME;

- le congé temporaire de deux ans de cotisation au FSS pour les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche;

- la réduction des taux de cotisations sociales au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale.

- les taux réduits de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour les PME; - le congé temporaire de deux ans de cotisation au FSS pour les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche; - la réduction des taux de cotisations sociales au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d'assurance parentale. Des 75 000 entreprises touchées, 50 000 sont situées en dehors des grands centres, dans les régions du Québec.

L'impact financier de l'ensemble des mesures d'appui aux PME est estimé à 30,1 M$ en 2026-2027 et totalisera 230,1 millions de dollars d'ici 2030-2031.

Afin d'assurer la cohérence du régime fiscal, le taux du crédit d'impôt pour dividendes non déterminés sera réduit de 3,42 % à 2,69 %.

Liens connexes :

Les modalités liées à ces mesures peuvent être consultées dans le Bulletin d'information 2026-3 , publié par le ministère des Finances.

, publié par le ministère des Finances. Ce bulletin annonce également l'harmonisation de la législation fiscale québécoise avec certaines mesures fiscales proposées par le projet de loi C-15, intitulé « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025 ».

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 514 294-2806, [email protected]; Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, 367 977-9913, [email protected]; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382, [email protected]