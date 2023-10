TORONTO, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Marc-Antoine Audet, chef de la direction, Ressources SRQ Inc. (« SRQ »; TSXV : SRQ), et son équipe se sont joints à Valérie Douville, directrice, Conformité, Bourse de croissance TSX, pour souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX et fermer les marchés.

SRQ exerce des activités d'exploration et de mise en valeur de métaux de base au Canada.

SRQ Resources Closes the Market Friday, October 20, 2023

