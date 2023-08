Réouverture du pont sur la route 309 à Notre-Dame-du-Laus

NOTRE-DAME-DU-LAUS, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la fin des travaux de reconstruction du pont situé sur la route 309, au-dessus de la rivière Saint-Denis, à Notre-Dame-du-Laus. La circulation sera de nouveau permise dans les prochains jours sur ce lien routier important pour la région.

Les travaux de reconstruction, amorcés en août 2022, représentent un investissement d'un peu plus de 10 M$. La nouvelle structure, plus longue que l'ancienne, mesure désormais 102 mètres. Les accotements ont également été élargis à 2,5 mètres. Le nouveau pont comprend deux voies de circulation, soit une dans chaque direction.

Citations

« On arrive enfin à l'ouverture tant attendue de ce nouveau pont! Je remercie les responsables du projet et l'ensemble des partenaires qui ont contribué à sa réalisation. C'est une infrastructure très importante pour tous les citoyens des Hautes-Laurentides, pour nos entreprises et nos visiteurs, alors je me réjouis de cette annonce qui fera aujourd'hui le bonheur de tous! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Notre gouvernement est fier d'annoncer la fin de ce projet stratégique pour maintenir le développement économique des régions des Laurentides et de l'Outaouais. La réalisation de ces travaux permet dès maintenant d'assurer des déplacements sécuritaires et une meilleure fluidité pour tous les usagers de la route. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

L'ancienne structure, construite en 1955, a été fermée à la circulation de manière préventive en novembre 2016, puis démolie en 2020.

Depuis, la circulation s'effectuait via un chemin de déviation.

Le débit journalier moyen annuel de la route 309 est de 2 000 véhicules, dont environ 20 % de véhicules lourds.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724