Réparation des ponts d'étagement de l'autoroute 640, au-dessus de la 25e Avenue à Saint-Eustache

LAVAL, QC, le 6 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réparation auront lieu sur les ponts d'étagement de l'autoroute 640 au-dessus de la 25e Avenue, à Saint-Eustache. Ils s'amorceront le 11 août et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année, avant de prendre une pause durant l'hiver et de reprendre au printemps 2026. Le chantier vise à effectuer des réparations sur la structure des deux ponts d'étagement.

Lors de la mise en place du chantier, l'autoroute 640 sera fermée dans les deux directions :

le vendredi 8 août, de 22 h 30 à 6 h le lendemain, et;

le samedi 9 août, de 22 h 30 à 7 h le lendemain.

À compter du 11 août au matin, les deux voies dans chaque direction seront déviées et réduites, mais elles seront maintenues pour toute la durée du chantier, à l'exception des changements de phase de celui-ci. Les travaux auront lieu de jour et de nuit.

Entraves et gestion de la circulation

Selon le phasage des travaux, les entraves à la circulation suivantes seront nécessaires :

Fermeture de l'autoroute 640, dans les deux directions.

Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie menant de la 25 e Avenue à l'autoroute 640, dans les deux directions.

Avenue à l'autoroute 640, dans les deux directions. Réduction et déviation des voies de l'autoroute 640.

Fermetures partielles de l'autoroute 640.

Fermetures partielles de la 25 e Avenue.

Avenue. Fermetures complètes de fin de semaine de la 25 e Avenue.

Avenue. Réduction de la limite de vitesse à 80 km/h sur l'autoroute 640 dans la zone de chantier.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

