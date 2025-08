Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 9 au 10 août

MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de nuit de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 9 au 10 août. Cette entrave est requise afin d'effectuer des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel, l'installation de caméras de détection de véhicules hors gabarit et pour des travaux de chaussée.

Une fermeture complète sur l'autoroute 20 en direction est également planifiée durant la nuit du 8 au 9 août afin d'effectuer des travaux sur un équipement d'éclairage.

À noter que dans la nuit du 9 au 10 août, les équipes vont finaliser l'installation d'équipements de détection visant les camions hors gabarit, dans l'axe de l'autoroute 25 en direction nord. Lorsqu'un camion de plus de 4,3 m de hauteur sera détecté, les panneaux clignotants situés en amont du tunnel s'activeront pour indiquer au conducteur de prendre la sortie n° 1 (île Charron). À compter du 10 août, des essais sur les équipements auront lieu et les feux clignotants pourront être appelés à s'activer. La mise en service du système de détection est prévue dans les prochaines semaines.

Fermetures de nuit - Semaine du 4 août

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de samedi 23 h à dimanche 9 h .

L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie / USA , Varennes , aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de samedi 23 h à dimanche 9 h . Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Autoroute 20 en direction est

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction est, entre la sortie n° 93 (rue Nobel) et l'entrée en provenance de la rue Montarville, de vendredi 22 h à samedi 8 h .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

