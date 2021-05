MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est fier d'annoncer la réouverture officielle de la bibliothèque de Côte-des-Neiges qui permettra à ses usagers de découvrir les bonifications apportées*. Naturellement, la situation actuelle ne permet pas d'événement en personne pour souligner cette réouverture.

Située sur le Chemin de la Côte-des-Neiges, à quelques pas du métro, de plusieurs institutions académiques et d'écoles, la bibliothèque de Côte-des-Neiges est un tiers lieu nécessaire pour ce quartier. Avant le début des travaux en 2019, la bibliothèque de Côte-des-Neiges a effectué 273 015 prêts et 233 000 retours.

Madame Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, souligne que « La communauté de Côte-des-Neiges attend avec impatience la réouverture de cette bibliothèque et la bonification de son offre de services. Les bibliothèques de quartier font partie de l'ADN d'une communauté comme la nôtre. Cette bibliothèque propose une offre variée pour tous les goûts. Je suis d'ailleurs très heureuse de cette réouverture alors que la période des vacances estivales est à nos portes. C'est donc une excellente nouvelle pour nos citoyens et citoyennes! ».

Parmi les améliorations apportées, les citoyen-ne-s qui se rendront à la bibliothèque pourront observer le robot du retour libre-service dont les deux guichets ont été installés au cœur du bâtiment dans une colonne tout en verre. Les travaux ont également permis :

L'aménagement de nouveaux comptoirs d'accueil

L'installation de nouveaux mobiliers

L'ajout de dispositifs d'affichage numériques

Aménagement d'une salle d'animation (espace jeunesse)

Les travaux réalisés dans la dernière année s'inscrivent dans le cadre de la phase 3 du projet RFID, issu du Programme de rénovation, d'agrandissement et de rénovation des bibliothèques (programme RAC). Ce programme est affilié à l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclu entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications.

Au tour de la bibliothèque NDG

Depuis la mi-février, des travaux d'améliorations similaires sont en cours à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce, située au 3755, rue Botrel. La fin des travaux, prévus à l'automne, permettra aux citoyen-ne-s de tout l'arrondissement de profiter pleinement de leurs quatre bibliothèques municipales.

*L'accès à la bibliothèque est permis, mais il doit se faire dans le respect des mesures sanitaires mises en place par la santé publique de Montréal.

