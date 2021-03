Réouverture autorisée pour les spas et les piscines intérieures des établissements hôteliers

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annonce que les autorités de la santé publique autorisent la réouverture des établissements de spas à compter du 15 mars dans les régions au palier d'alerte (zone orange) et à partir du 26 mars dans les régions au palier d'alerte maximale (zone rouge). Les piscines intérieures des établissements hôteliers se trouvant en zone rouge pourront également rouvrir le 26 mars.

Les installations intérieures et extérieures des établissements de spas pourront être accessibles à la clientèle. Les soins personnels et esthétiques continueront d'y être permis. Autant pour les spas que pour les piscines des établissements hôteliers, des consignes sanitaires strictes devront être respectées, en plus des mesures sanitaires en vigueur selon les paliers d'alerte des régions.

Les entreprises devront continuer de se référer aux consignes sanitaires de leur secteur afin d'adapter leur environnement et leurs façons de faire pour assurer un cadre sain et sécuritaire à leur personnel ainsi qu'à la clientèle. Notamment, le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de site selon la capacité d'accueil de l'infrastructure et doit permettre l'application stricte des mesures de distanciation et l'absence de contacts entre les personnes qui n'appartiennent pas à la même bulle familiale.

Citation :

« Je me réjouis de cette bonne nouvelle pour les spas et pour les établissements hôteliers en zone rouge ayant une piscine intérieure. J'invite la clientèle à encourager ces entreprises en allant profiter d'un moment de détente tout en respectant les mesures en place. La collaboration de tous est nécessaire afin d'assurer une relance durable de leurs activités et de celles de l'ensemble de l'industrie touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

